Avenida São Jerônimo recebe obras de readequação do canteiro central

A Prefeitura de Mossoró segue trabalhando na melhoria da segurança viária e da infraestrutura urbana. Nesse sentido, a gestão municipal, através da Secretaria de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem), deu início a uma obra essencial que visa a readequação do canteiro central, o nivelamento da via e o fechamento de passagens irregulares na avenida São Jerônimo, bairro Santa Delmira.



O local também passará por ajardinamento e a inclusão de novas sinalizações. Essa iniciativa representa um avanço significativo no sentido de tornar a cidade cada vez mais segura para a população.

“O objetivo principal é dar mais segurança às pessoas que usam essa via. Vamos tirar toda essa parte do antigo meio-fio e renová-la, para evitar que o pessoal também faça o retorno em cima do meio-fio e use a rotatória logo ali à frente, que é um equipamento que dá mais segurança e que melhora o trânsito. A gente espera que os usuários obedeçam e usem corretamente”, disse o engenheiro Adalberto Jales.



A readequação e nivelamento da via é de fundamental importância para garantir a mobilidade dos cidadãos. A obra incluirá a correção de desníveis e imperfeições na avenida. Com isso, não só tornará o local mais seguro, mas também facilitará o trânsito de veículos e o deslocamento de pedestres.

A obra incluirá o fechamento de passagens irregulares, haja vista representarem riscos à segurança da população. O fechamento desses acessos irá melhorar significativamente a segurança viária da avenida.



“Nós temos aqui a avenida São Jerônimo, em que um estudo técnico e um planejamento a respeito de mobilidade está sendo feito, justamente com o pedido da população de acerto geométrico da região. Nivelamento do canteiro central, paisagismo, sinalização, o fechamento de alguns locais inadequados para fazer o retorno e fazer com que essa sinalização indique que nós estamos já na proximidade de uma rotatória. O item muito importante que garante também a segurança das pessoas que estão utilizando esse espaço”, frisou o diretor de Mobilidade Urbana, Luís Correia.