Amputações de pés e pernas em decorrência do diabetes batem recorde no Brasil

Os dados mostram uma alta progressiva no número de amputações e desarticulações de membros inferiores no Brasil. Entre janeiro de 2012 a maio de 2023, mais de 282 mil cirurgias de amputação foram realizadas no Brasil. O estudo analisa o cenário de cirurgias e amputações de membros inferiores (pernas e pés) pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Somente em 2022, no País, os registros alcançaram a marca de 31.190 procedimentos realizados, o que significa que, a cada dia, pelo menos 85 brasileiros tiveram seus pés ou pernas amputadas na rede pública de saúde. O levantamento revela ainda que os dados acumulados em 2023 projetam este ano como o pior da série histórica iniciada em 2012. No Rio Grande do Norte, foram mais de 170 procedimentos hospitalares pelo SUS em 2023.

Um levantamento da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV) mostrou que entre janeiro de 2012 a maio de 2023, mais de 282 mil cirurgias de amputação foram realizadas no Brasil. O estudo analisa o cenário de cirurgias e amputações de membros inferiores (pernas e pés) pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Somente ó em 2022, no País, os registros alcançaram a marca de 31.190 procedimentos realizados, o que significa que, a cada dia, pelo menos 85 brasileiros tiveram seus pés ou pernas amputadas na rede pública de saúde. No Rio Grande do Norte, os números reduziram ao longo desse período.



Elaborado a partir de informações disponíveis na base de dados do Ministério da Saúde, o estudo também acende o alerta para os cuidados voltados às doenças vasculares, como a síndrome do pé diabético.



"Os dados revelam a importância de campanhas de conscientização como o Agosto Azul Vermelho, que visa conscientizar a população sobre as doenças vasculares, seus riscos, prevenção e tratamento. Essas doenças estão se tornando cada vez mais prevalentes, e é essencial que a população esteja informada sobre prevenção e tratamento", destaca Julio Peclat, presidente da SBACV.



Ele acrescenta ainda que o aumento no número de amputações é indicativo de que é preciso fortalecer as ações de saúde pública, promovendo hábitos saudáveis e acesso a tratamentos adequados. De acordo com os especialistas da SBACV, mais da metade dos casos de amputações envolvem pessoas com diabetes. No entanto, essas cirurgias em membros inferiores podem também estar relacionadas a muitos outros fatores de risco, como tabagismo, hipertensão arterial, dislipidemia, idade avançada, insuficiência renal crônica, estados de hipercoagubilidade e histórico familiar.



No Rio Grande do Norte, se comparado aos anos anteriores, foi observado uma redução considerável, saltando de 519 amputações, em 2022, para 174 até maio deste ano. O menor número já registrado desde 2012, que teve um total de 297 amputações. Sendo também o estado do nordeste com menor índice.



Dr. Márcio Villar, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular - Regional Rio Grande do Norte (SBACV-RN), comenta que esses números se deve, também, as medidas de prevenção que a SBACV-RN procura desenvolver, promovendo ações e campanhas de conscientização e atendimento ao público, como a que houve no último dia 16 de setembro, com o Check-up Vascular.

“Recentemente realizamos uma ação de atendimento gratuito à população, no Ginásio Nélio Dias - Zona Norte de Natal. Foram mais de 600 atendimentos, além de distribuição de material e palestras de conscientização, abordando a importância da prevenção, do diagnóstico precoce, da adoção de hábitos saudáveis e do tratamento adequado. Tudo isso soma e faz a diferença. Temos muito a fazer pela frente”, explica o médico.