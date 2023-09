"Prazer enorme estar aqui na cidade de Mossoró", diz ciclista Cearense Rafael Ataíde

74ª Prova Ciclística Governador de Dix-Sept Rosado reúniu mais de 220 atletas em Mossoró. É realizada pela Prefeitura de Mossoró e é considerada a mais antiga do país, sem interrupções. As provas, que começaram às 8h, foram realizadas no Corredor Cultural e com a presença de ciclistas de diversos níveis e lugares do Brasil. A primeira prova foi master, sendo sequenciado por todas as outras, inclusive pela primeira vez a prova PCD. “É uma honra e um prazer enorme estar aqui na cidade de Mossoró, na data de hoje, na prova mais antiga do Brasil, é um feito histórico no ciclismo nacional", diz Rafael Ataíde, ciclista cearense.

Foi dada a largada neste domingo, (24), a 74ª Prova Ciclística Governador Dix-Sept-Rosado. A prova é realizada pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ), e é considerada a mais antiga do país, sem interrupções. A atividade teve o Corredor Cultural como percurso e atraiu ciclistas de diversos níveis e lugares do Brasil.

A competição iniciou às 8h da manhã com a participação das categorias masters, que abriu o evento. Foi uma manhã recheada de energia e entusiasmo, onde os participantes demostravam preparo e determinação em busca da linha de chegada.

“É uma honra e um prazer enorme estar aqui na cidade de Mossoró, na data de hoje, na prova mais antiga do Brasil, é um feito histórico no ciclismo nacional. Todos os ciclistas da região se programam quase a temporada inteira pra estar aqui numa data como essa, participando de uma prova como essa, um evento onde a Prefeitura de Mossoró investe e traz toda a estrutura para o ciclista, seja local, seja o nacional, então é um evento que vem pra ficar na história, e esse ano a estrutura está muito maior do que nos anos anteriores, parabéns a todos os envolvidos”, ressaltou o ciclista cearense, Rafael Ataíde.





A Prefeitura de Mossoró vem demostrando mais uma vez compromisso e empenho na realização dessa competição. O evento enriquece cada vez mais o calendário da cidade e contribui diretamente na promoção do esporte e do bem-estar. Além disso, o ambiente seguro e organizado favoreceu para o sucesso do torneio.

A competição faz parte do calendário oficial da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e vale pontos para o ranking da entidade, na Classe 4, categorias da Elite nacional, masculinas e feminina. A prova utiliza ainda o sistema de microchipagem nos ciclistas, garantindo um resultado cada vez mais preciso.

“É uma prova muito relevante para o calendário nacional, conta pontos para o ranking e os ciclistas aguardam ansiosamente por essa prova, que já é bem tradicional. É um evento muito grandioso que deve ser mantido para as próximas gerações também", enfatizou o comissário nacional da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), Anderson Félix.

Este ano, a disputa trouxe uma grande novidade, é que a partir desta edição, a prova passou a ter disputa na categoria PCD, para pessoas com deficiência. Com isso, a Prefeitura reforça ainda mais a necessidade em promover a inclusão também através do esporte.

Entre as categorias da prova estão: juvenil, juniores, Elite Feminino, Elite Nacional, Elite Local, Master A, B e C Nacional; Master A, B e C Local; Master D, Liberdade, MTB Masculino, MTB Feminino e PCD (Pessoas Com Deficiência).





“É uma satisfação imensa e um momento ímpar para a Secretaria de Esporte e Juventude, a gente sabe da importância dessa prova. Esse ano é 74ª edição, e ainda mais importante, porque ela é um marco histórico, trazemos a inclusão para essa prova. É a primeira vez na história que nós temos aqui a inclusão de atletas PCDs, pessoas com deficiência, participando desse momento. São mais de 220 atletas aqui, não só atletas de Mossoró, como também de toda a região, de todo o Nordeste e Brasil, até porque é uma prova importante para o ranking nacional do ciclismo. Então nós, enquanto Prefeitura de Mossoró, estamos muito orgulhosos de colocar essa prova aqui na Avenida Rio Branco mais uma vez”, enalteceu a secretária de esportes, Larissa Maciel.





74ª PROVA CICLÍSTICA GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

CLASSIFICAÇÃO (Primeiros colocados)

Máster D Masculino

FERNANDO ANTONIO BENEVIDES DE ARRUDA

CARLOS AUGUSTO LOBO FERREIRA

MAXWELL SUASSUNA DANTAS

ANTONIO VANBERTO SILVA MEDEIROS

RAIMUNDO ALUIZO FERNANDES DA SILVA

Máster C Local

JOSE EDSON DA SILVA JUNIOR

EDUARDO CAMARA SANTANA

ANTONIO CLEMENTINO MAIA

DORGIVALTO MORAIS DE LIMA

ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA

Máster C Nacional

TEODORIO DE MELO FERREIRA

WAGNER COMMODORO

FÁBIO ALVES DA SILVIA

EDINALDSON DE PAIVA NOBERTO

ADRIANO CLEMENTE MOTA

Máster B Local

KELIAB FELIX COSTA

OTÁVIO ANSELMO DE GÓIS FERREIRA

ERIVAN LUCAS DA SILVA

KLEYLSON CIDCLEI REGINALDO BEZERRA

JOSEVAN VIEIRA

Máster B Nacional

ANDRE ELIA ASSAD

BRAZILIANO JERONIMO VIEIRA FREIRE

JOÃO MÁXIMO SEGUNDO MALHEIROS FELICIANO

EWERTON BRUNO MARTINS GALVAO

ISMAEL GIFFONY DOS SANTOS

Máster A Local

ALISSON ROCHA DE OLIVEIRA

RAIMUNDO FERNANDES MACIEL MAIA

DIRCEU SOARES VALE DE ALMEIDA

WANDICK WANDSON GALVÃO TAVARES

GETHERO LUIZ TELLES SANTOS

Máster A Nacional

JESIEL FERNANDO DE FRANÇA SOUZA

WALBER AUGUSTO ANDRADE DE QUEIROZ

VINICIUS ANTONIO CAVALCANTE CORDEIRO

ALEXANDRE PEREIRA GOMES

RICARDO TIBURCIO DA SILVA

Infanto-Juvenil Masculino

GABRIEL DANTAS DE CARVALHO SILVA

THIAGO DE VASCONSELO ALVES

Juvenil Feminina

ANA LETÍCIA MEDEIROS CARDOSO

Juvenil Masculino

PEDRO LUCAS CARDOZO RODRIGUES

GABRIEL ALMEIDA DE MOREIRA

JOÃO DANIEL DA COSTA SILVA

PEDRO ARTUR SILVEIRA PAULINO

Júnior Masculino

JOSE RENNERSON DA SILVA REINALDO

MATHEUS LUIZ SOUSA DE AQUINO

JOAO GABRIEL FERREIRA BRITO

MARCOS VINÍCIUS DE MEDEIROS FERREIRA

ANDRÉ VINÍCIUS FERREIRA DE SOUZA

MTB feminina

INDIRA OHARA DE OLIVEIRA FILGUEIRA

EDINETE ROCHA NOBERTO

KELLY WINY REBOUÇAS

MARARUTH MARTINS FERNANDES

VITÓRIA CHRIS SOUZA SILVA

MTB Masculino

JOSUELISON DA SILVA DANTAS

FRANCISCO WESCLEY ROCHA

FRANCISCO LUCIANO PEREIRA

JOÃO PEDRO BESERRA SILVA

ITALO RANNIEL ARAUJO FARIAS

PCD Masculino

PAULO EDUARDO DA COSTA

JACKSON ALEXANDRE DE ARAÚJO

DIEGO KILLSON FERREIRA JULIAO

FABIO LUIZ HENZ

Elite Feminino

ALINE ARAÚJO DA COSTA MORAIS

MARIA CECÍLIA LAGRECA DE PAIVA BARBOSA

BRENA QUEIROZ MAGALHÃES PINTO

MIRIAM ARAUJO DE LIMA

MARIA ELENICE PEREIRA CAMPOS

Elite Local Masculino

UBIRATAN MIQUÉIAS DE LIMA GOMES

MÁRCIO REVSON VIEIRA DE AZEVEDO FILHO

FELIPE NONATO DE MIRANDA

MANOEL FERREIRA ROCHA

GENDIER BEZERRA DA SILVA JUNIOR

Elite Nacional Masculino

ROBERTO PINHEIRO DA SILVA

BISMARQUE FERNANDO DE FRANCA SOUZA

LEANDRO RABELO DA COSTA

JADSON DE ARAÚJO PRUDÊNCIO

GESMIEL FERNANDO DE FRANÇA SOUZA

Liberdade

VINICIUS ANTONIO CAVALCANTE CORDEIRO

RAFAEL SOUTO ATAIDE GOMES

HUGO WAGNER SOARES DE SOUSA

JESIEL FERNANDO DE FRANÇA SOUZA

JETER ANDERSON SALES ROCHA