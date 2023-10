Ministro anuncia investimentos de R$ 20 milhões e governadora novos voos para Mossoró

Ministro anuncia investimentos de R$ 20 milhões e Fátima novos voos para Mossoró. Os anúncios aconteceram na manhã desta sexta-feira (29), durante a cerimônia de transferência da outorga para Gestão e Operação do Aeroporto Dix-Sept Rosado, em Mossoró, para a Infraero.Esta é a primeira outorga concedida à empresa na gestão do presidente Lula. Na ocasião, o Ministro Sílvio Costa Filho, dos Portos e Aeroportos, anunciou investimento na ordem de R$ 20 milhões para o aeroporto de Mossoró. Já a governadora Fátima Bezerra anunciou quatro novos voos semanais para Mossoró, através de acordo firmado com a Latam Air Laines, a partir de janeiro. Os voos seguirão a rota Fortaleza/Mossoró/Natal.

Na manhã desta sexta-feira (29) aconteceu a cerimônia de transferência da outorga para Gestão e Operação do Aeroporto Dix-Sept Rosado, em Mossoró, para a Infraero. Esta é a primeira outorga concedida à empresa na gestão do presidente Lula.

O evento contou com a presença do Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, da governadora Fátima Bezerra, do presidente da Infraero, Rogério Barzelay, do Secretário Nacional de Ação Civil, Juliano Norman, do prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, além de diversas autoridades do estado e do município.

O Governo desenvolveu estudos para possibilitar o aumento de capacidade do aeroporto com o objetivo de comportar aeronaves maiores e também mais aeronaves e outras companhias aéreas.

Na ocasião, o ministro de Silvio Costa Filho anunciou que, a pedido da governadora Fátima e do presidente Lula, o ministério vai investir uma quantia de R$ 20 milhões no terminal aéreo.





Na mesma oportunidade, a governadora Fátima Bezerra também anunciou quatro novos voos semanais para Mossoró, a partir de janeiro.

A medida será possível graças a acordo firmado com a Latam Airlaines, que irá viabilizar os voos com Fortaleza/Mossoró/Natal, através do seu codeshare com a Voepass.

O prefeito Allyson Bezerra disse que espera que com essa nova outorga do aeroporto de Mossoró para a Infraero, o município consiga aumentar seu potencial em receber voos maiores, que irão atrair mais pessoas, sejam vindas a trabalho ou turismo.

Já o presidente da Infraero, Rogério Barzelay, disse que a empresa já vinha atuando no aeroporto há cerca de 8 meses, com muito esforço e que o objetivo é continuar melhorando a gestão.

“Quero agradecer, manter e até aumentar o compromisso da Infraero com Mossoró, com o Rio Grande do Norte e com o Brasil. Essa integração, do Estado com a União e com o Ministério é uma coisa que não tem como andar para trás, muito pelo contrário”, disse.