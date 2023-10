Tropas israelenses retomam o controle das comunidades ao redor da Faixa de Gaza, diz porta-voz israelense. Segundo o almirante Daniel Hagari, não há mais combates entre as FDI e o Hamas. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (9), mais de 48 horas após o Hamas ter lançado um ataque surpresa, no sábado (7), com milhares de foguetes e enviado combatentes através da fronteira, numa incursão que Israel não via desde a Guerra da Independência de 1948. Os números de motos no conflito já está em mais 430 em Gaza, com cerca de 2.200 feridos, segundo o Ministério da Saúde palestino em Gaza, e mais de 700 mortos em Israel, segundo a FDI.

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel (FDI), o almirante Daniel Hagari, declarou, na manhã desta segunda-feira (9), que as tropas israelenses retomaram o controle de todas as comunidades ao redor da Faixa de Gaza. Segundo ele, não há mais combates entre as FDI e o Hamas.

O anúncio foi feito mais de 48 horas após o Hamas ter lançado um ataque surpresa, no sábado (7), com milhares de foguetes e enviado combatentes através da fronteira, numa incursão que Israel não via desde a Guerra da Independência de 1948.

A guerra se intensificou quando o grupo libanês Hezbollah emitiu um comunicado reivindicando a responsabilidade por atacar três locais israelenses em uma área conhecida como Fazendas Shebaa, usando mísseis e artilharia.

Israel respondeu aos ataques disparando contra a área do Líbano onde o ataque se originou, de acordo com a FDI anteriormente.

O número de mortos aumenta na medida em que os combates se intensificam — os números de domingo saltaram para mais de 430 em Gaza, com cerca de 2.200 feridos, segundo o Ministério da Saúde palestino em Gaza; e mais de 700 mortos em Israel, segundo a FDI.

CONTRA-ATAQUES

Na cidade de Gaza, um campo de refugiados palestinos foi atingido por ataques aéreos de Israel nesta segunda-feira (9).

“Sem aviso, eles nos atingiram sem qualquer aviso. Era um [avião] F-16. Não houve aviso, nada. E você pode ver a destruição, veja por si mesmo”, disse à Reuters um homem não identificado no campo de refugiados de Shati.

Dezenas de milhares de pessoas foram deslocadas em Gaza enquanto a FDI continua a atacar as posições do Hamas na faixa, segundo a Agência de Assistência e Obras das Nações Unidas (UNRWA, na sigla em inglês) no domingo.

Quase 74 mil pessoas estão agora em 64 abrigos da UNRWA, afirma a declaração da agência.

“As escolas e outras infraestruturas civis, incluindo aquelas que abrigam famílias deslocadas, nunca devem ser atacadas”, criticou a UNRWA.

O Hamas disse ter lançado mais 100 mísseis contra Israel, tendo como alvo o Aeroporto Internacional Ben Gurion. O grupo palestino disse também ter atacado Ashkelon, cidade ao sul de Israel.