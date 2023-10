Prefeitura realiza ações de conscientiza para prevenção e combate à sífilis no bairro Dom Jaime Câmara

Na manhã desta terça-feira (10), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) levou uma série de serviços voltados à população do bairro Dom Jaime Câmara. Além das orientações acerca da prevenção e combate à sífilis — um dos focos da campanha — foram ofertados ao público: vacinação, verificação de glicemia, verificação de pressão arterial, testagem rápida para sífilis, hepatite B e C e HIV. A iniciativa evidencia uma importante medida da Prefeitura e seus parceiros, levando os serviços de saúde para as localidades mais distantes da região central da cidade.

A Prefeitura de Mossoró está intensificando ações de prevenção e combate à sífilis neste mês. A campanha “Outubro Verde” trabalha com a população ações de conscientização com informações sobre a doença, buscando promoção de saúde e qualidade de vida. Durante todo o mês, uma ampla programação vem sendo desenvolvida nos bairros e comunidades do município.



“O objetivo aqui em Mossoró é dar visibilidade a essa campanha do ‘Outubro Verde’, pois a sífilis é uma doença muito em alta no Brasil inteiro, e precisamos conscientizar essa população. Devemos ainda mostrar que a sífilis tem tratamento e também a cura, sendo um ponto muito positivo”, destacou Joyce Hayanny, coordenadora do Programa Municipal IST/AIDS e Hepatites Virais.



A aposentada Maria da Conceição Pinheiro aproveitou a ocasião, participou da palestra informativa sobre a campanha e ainda recebeu serviços de saúde. “Foi ótimo. Precisamos cada vez mais de ações como essa. Aproveitei para pegar o medicamento das taxas. Essa não é a primeira vez que eu participo. É bom porque a gente vê a saúde como está”, disse.

Na ação, o senhor Valdeci Medeiros, morador do bairro, verificou a pressão arterial e recebeu orientações dos profissionais de saúde. “Está tudo ótimo e eu não tenho o que reclamar de nada. Está tudo legal. Espero que essa ação e serviços continuem acontecendo”, declarou o aposentado.



A programação de hoje pela manhã foi realizada em parceria com a equipe da Unidade Básica de Saúde Bernadete Bezerra Ramos. “É uma campanha do Ministério da Saúde que trata sobre o combate e prevenção à sífilis, inclusive a sífilis congênita, transmitida da mãe para o filho. Então, muito importante trazer para nossa comunidade a campanha com informações. Muito importante estar testando aqui a nossa população, para as pessoas poderem se informar, ser orientadas sobre os cuidados necessários e que caso tem algum teste positivo, elas tenham oportunidade de um tratamento adequado”, explicou Adriana Fernandes, assistente social.

A iniciativa evidencia uma importante medida da Prefeitura e seus parceiros, levando os serviços de saúde para as localidades mais distantes da região central da cidade. “Isso é muito importante porque a gente acaba atingindo o objetivo principal, ampliando a oferta dos serviços. Importante também levar a ação para as pessoas mais vulneráveis que a gente acaba encontrando nas praças, nas comunidades, nas regiões distantes das unidades. Importante também levar o carro do CTA para esses locais mais distantes, para estar atingindo esse público, incluindo nas nossas ações”, acrescentou Joyce Hayanny.



SÍFILIS — É uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) silenciosa, que pode ser grave. É uma doença causada pela bactéria treponema pallidum. Ela atinge uma parcela significativa da população brasileira e muitas vezes, a pessoa pode estar infectada sem saber. A sífilis pode se manifestar em três estágios. Na campanha “Outubro Verde”, as ações de conscientização ganham visibilidade, oportunizando a reflexão sobre prevenção e tratamento à doença por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).