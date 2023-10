Parceria entre Prefeitura e Cidade do Sol ofertará ônibus de graça para Festa das Crianças nesta quinta, 12

Parceria firmada entre a empresa Cidade do Sol e a Prefeitura de Mossoró promoverá operação especial do transporte coletivo no município, com a oferta de ônibus gratuito com destino à Festa das Crianças. O evento será realizado pelo Executivo municipal em comemoração ao Dia das Crianças, às 16h da próxima quinta-feira (12), na Estação das Artes Elizeu Ventania.



Durante a operação especial Festa das Crianças, os ônibus farão o percurso normal ao longo dos bairros e terão como destino a Estação das Artes, de onde partirão com destino aos bairros nos respectivos horários.



O serviço contemplará horários especiais. Itinerários de maior cobertura territorial, a exemplo das linhas Nova Vida, Vingt Rosado/Alto da Pelonha e Abolição/Santa Delmira/Abolição V e Sumaré contarão com dois horários de saída dos bairros de origem: às 15h30 e 17h20. Já o retorno ocorrerá às 20h30 e 21h30.



As linhas Nova Mossoró, Bom Jesus, Odete Rosado, Planalto e Shopping/Rodoviária/Macarrão sairão dos bairros de origem às 16h e retornarão às 21h.



Festa das Crianças



De acordo com a Prefeitura de Mossoró, o evento em comemoração ao Dia das Crianças, contemplará uma série de ações voltadas ao público infantil, com alimentação, disponibilização de brinquedos como cama elástica, tobogã, piscina de bolinhas, pula-pula, futebol, além das apresentações infantis do palhaço Dedezinho e sua Turma e também de Tote Barreto e a Turma do Chaves.



“Nosso objetivo é proporcionar às nossas crianças da cidade e da zona rural, um dia especial, com muitas brincadeiras e apresentações. Um momento importante de celebração da infância”, pontua o prefeito Allyson Bezerra.