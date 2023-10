“Você vai alçar voos mais altos na política da Serra do Mel!”, diz Bernardo Amorim

O deputado Estadual Bernardo Amorim estava fazendo referência ao vereador Thiago Freitas de Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Serra do Mel, que pleiteou e ele atendeu, emenda de 100 mil para diagnóstico precoce de câncer de mama nas mulheres do município. Segundo ele, o vereador tem ido muito além de suas funções, de fiscalizar atos do executivo e aprovar leis, quando pleiteia e consegue meios para qualificação mão de obra, para melhorar o acesso, para fortalecer a educação, a saúde e segurança. Bernardo, que é médico, estava discursando na sessão dentro da Programação do Outubro Rosa, da Serra do Mel.

Fazendo referência direta ao vereador Thiago Freitas, o deputado Bernardo Amorim, durante palestra no Projeto Mulheres Levantando Mulheres, declarou que não existem dúvidas: “Você vai alçar voos mais altos na política da Serra do Mel!”, diz.

O deputado colocou em palavras o movimento forte que já existe nas vilas da Serra do Mel pelo nome de Thiago Freitas para futuro na gestão municipal. Thiago agradeceu as palavras do deputado e enalteceu o trabalho do deputado pelo povo do Rio Grande do Norte, em especial, pelo atenção dispensada em benefício do povo da Serra do Mel.