MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 11/10/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORÓ

Mais de 930 participantes do “Jovem do Futuro” recebem duas parcelas das bolsas do programa

Vereador Francisco Carlos confirma que vai convidar a CAERN para debater sobre o abastecimento de Mossoró; “Queremos ver os termos contratuais que fundamenta renovação do contrato até 2051”, diz o vereador

Prefeitura realiza ações de conscientiza para prevenção e combate à sífilis no bairro Dom Jaime Câmara

Parceria entre Prefeitura e Cidade do Sol ofertará ônibus de graça para Festa das Crianças nesta quinta, 12

Prefeitura de Mossoró avança na política de desburocratização do serviço público e bate recorde de emissão de alvarás para construção

ESTADO

Com a presença do Ministro Flavio Dino, Contratos de obras e novos equipamentos para Segurança Pública do RN serão entregues nesta quarta

“Você vai alçar voos mais altos na política da Serra do Mel!”, diz Bernardo Amorim

Oferta de histeroscopia diagnóstica é ampliada no Hospital da Mulher de Mossoró

POLÍCIA

Polícia prende em São Miguel um foragido da justiça de SP condenado por triplo homicídio

Secretaria de Saúde de Apodi lamenta homicídio e diz que crime ocorreu em área externa do CAPS

Motociclista é morto atropelado por caminhão carregado de combustível na entrada de Assu

NACIONAL

Retrocesso: comissão da Câmara aprova projeto que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo

Confiando no crescimento do Brasil, Presidente do Fundo Árabe que comprou Mataripe anuncia que vai investir 5 bilhões no Brasil e Boeing amplia aposta no Brasil ao inaugurar Centro Tecnológico em São José dos Campos

Novos rótulos: Produtos devem indicar nas embalagens se têm alto teor de sal, gordura e açúcar

GUERRA EM ISRAEL

Avião da FAB pousa em Brasília com 211 brasileiros resgatamos de Israel; 13 potiguares devem deixar Israel nesta quarta-feira. Governo Federal que repatriar pelo menos 900 até sábado, dia 14

Ministério das Relações exteriores confirmou a morte de mais um brasileiro que estava na Rave atacada pelo Ramas sábado passado em Israel; Bruna Valeanu, de 24 anos, teve sua morte confirmada, assim como já havia sido confirmado a morte de Renani Glazer