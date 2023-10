Cartões do Idoso e do Deficiente podem ser solicitados digitalmente; mais de mil já foram emitidos em 2023. A solicitação do documento pode ser realizada por meio do site da Prefeitura de Mossoró, na aba “Mossoró Digital”. Os cartões são destinados às pessoas com mais de 60 anos ou com deficiência, visando o acesso a benefícios de estacionamento. O objetivo é buscar sempre a promoção da inclusão e da igualdade. Os beneficiários que desejarem solicitar o cartão também têm a opção de procurar a sede da Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Trânsito (Sesdem), ao lado da igreja de São João, no bairro Doze Anos.

O Cartão do Idoso e o Cartão do Deficiente são documentos que desempenham papel importantíssimo na vida de muitos cidadãos, proporcionando estacionamento exclusivo para os usuários. Os cartões podem ser encontrados também no “Mossoró Digital”, tornando cada mais conveniente e prático a solicitação das credenciais virtualmente.

“São credenciais de extrema importância para as pessoas poderem estar amparadas pela legislação e utilizando seu espaço. E para este amparo tem que ter as credenciais. Ela pode ser solicitada com a apresentação das documentações devidas. Posteriormente, o usuário vem à secretaria buscar esse cartão, que a validade era de um ano, agora vale por cinco anos”, frisou o diretor de Mobilidade Urbana do município, Luís Correia.

BENEFÍCIOS DAS CREDENCIAIS

Vagas de Estacionamento Reservadas: As credenciais dão direito a estacionamentos com vagas especiais reservadas para idosos e para pessoas com deficiência.

Reconhecimento de Direitos: Possuir esses cartões é uma maneira de reconhecer e garantir os direitos de espaço e vagas especiais para as pessoas idosas e com deficiência.

COMO SOLICITAR?

As credenciais podem ser solicitadas tanto na sede da Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Trânsito (Sesdem), como também através da plataforma “Mossoró Digital”, na aba “Trânsito”, seguido pela opção “Cartão de Estacionamento”.

Para solicitação o usuário deve estar munido de documento de identificação com foto, comprovante de residência e laudo médico, em caso de deficiente. A Sesdem também tem um canal de atendimento no WhatsApp através do número (84) 99655-5031.

DADOS DE 2023

Somente neste ano, no período que compreende de 1º de janeiro a 30 de setembro, 2.546 cartões do idoso foram renovados e 697 foram feitos pela primeira vez. Já a credencial de deficiente foram 822 cartões renovados e outros 350 feitos pela primeira vez. A validade é de 5 anos, podendo os cartões serem utilizados em todo o território nacional.

O Cartão do Idoso e o Cartão do Deficiente desempenham cada vez mais um papel fundamental na melhoria da qualidade de vida das pessoas que os possuem. Portanto, é fundamental que todos tenham conhecimento sobre a importância destes documentos e incentivem aqueles que têm direito, mas ainda não os possuem.