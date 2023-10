PMM disponibiliza pontos de vacinação antirrábica no feriado de 12 de outubro. Cinco bairros da cidade receberão as equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), das 8h às 12h. Com essa próxima ação, a população poderá aproveitar o feriado para levar seus animais — cães e gatos — para se proteger da doença. A estratégia do CCZ visa aumentar a cobertura vacinal, ampliando o acesso à proteção para os tutores que ainda não tiveram seus animais contemplados com a vacina antirrábica.