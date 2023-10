Outubro Rosa: mulheres da zona rural de Mossoró participam de mutirões de exames médicos

a programação da campanha “Outubro Rosa”, a Prefeitura de Mossoró realiza uma série de ações voltadas às mulheres da zona rural. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) levou a comunidades rurais mutirões com serviços, atendimentos médicos e exames de ultrassonografias.



Na comunidade Piquiri, a ação foi realizada na Unidade Básica de Saúde, na manhã desta quarta-feira (11). O evento alusivo ao movimento “Outubro Rosa” ofertou verificação de pressão arterial, testes rápidos para detecção de doenças, informações e orientações de saúde, bem como exames citopatológicos e ultrassonografias mamárias.

“Essa ação é muito importante. Sabemos que o câncer de mama hoje é um dos que matam mais as mulheres no Brasil e no mundo. Por conta disso, é importante a prevenção. Um mutirão com vários atendimentos muito pertinente e necessário, principalmente aqui de zona rural, onde as pessoas têm mais dificuldade de chegar à cidade. Por isso, a gente resolveu trazer todos esses exames para ofertar a elas como preventivo”, informou Camila Silva, diretora da unidade.



O mutirão realizado na UBS do Piquiri mobilizou um bom número de moradoras da comunidade que reconhecem o valor da iniciativa. “É muito importante essa ação por ter muitas pessoas, muitas mulheres que não têm o conhecimento das coisas que acontecem. Às vezes tem até um nódulo e pensa que é uma besteira, e tendo o conhecimento já vem procurar as pessoas da UBS para orientar no sentido do que deve ser feito. Antigamente, nós não tínhamos conhecimento, muitas pessoas já tiveram problemas de saúde como câncer, mas não tinham conhecimento, e hoje, graças a Deus, está tudo mudando”, pontou a agricultora Luzia Rodrigues.

A moradora ainda agradeceu o trabalho desenvolvido na comunidade. “A equipe está de parabéns. Todo ano aqui se realiza a campanha ‘Outubro Rosa’ e a campanha ‘Novembro Azul’. Agradeço a todos, pois sei das dificuldades, mas graças a Deus vencemos para o bem da comunidade e da população”, acrescentou.



A agricultora Francilene Régia também aproveitou a oportunidade para participar das ações de saúde promovidas na UBS. “Essa ação é muito importante para a gente. A gente tinha que se locomover daqui para a Mossoró para fazer o exame. Agradecemos muito a quem trouxe essa ação, ao doutor e à enfermeira e a toda equipe daqui do posto de saúde. É muito gratificante ser lembrada no ‘Outubro Rosa’. Gratidão a todos”, disse a dona de casa.

Na ação, o médico Alexandre Avelino Moreira Maia realiza os exames de ultrassonografia mamária. Trata-se de um importante meio para diagnóstico de possíveis lesões. “É um trabalho que realizamos gratuitamente com mulheres de várias comunidades de Mossoró há alguns anos. Hoje, estamos realizando 20 exames com o público feminino, trazendo orientações e fornecendo informações importantes neste processo”, explicou.

Na terça-feira (10), as mulheres da comunidade rural Jucuri também receberam o mutirão de saúde da Prefeitura de Mossoró. A ação foi realizada na UBS Izabel Bezerra de Araújo. Na ocasião, as equipes ofertaram palestra informativa sobre prevenção ao câncer de mama, atendimentos odontológicos e ultrassonografias mamárias. Uma programação especial para o público feminino na campanha “Outubro Rosa”.