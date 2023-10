Abastecimento: Caern realiza manutenção em poço da Comunidade Maísa, na zona rural de Mossoró

A estrutura do equipamento apresentou problemas elétricos e, para a execução do serviço, será necessário suspender temporariamente o abastecimento para a comunidade. O trabalho deve ser concluído até o final da noite desta quarta-feira (11) e, após a religação do poço, o abastecimento será retomado de forma gradativa e normalizado num prazo de até 48 horas.

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grand do Norte (Caern) vai realizar nesta quarta-feira (11) uma manutenção emergencial no poço da Comunidade da Maísa, localizada na zona rural de Mossoró.

A estrutura do equipamento apresentou problemas elétricos e, para a execução do serviço, será necessário suspender temporariamente o abastecimento para a comunidade.



O trabalho deve ser concluído até o final da noite desta quarta-feira (11) e, após a religação do poço, o abastecimento será retomado de forma gradativa e normalizado num prazo de até 48 horas.



Informações Caern.