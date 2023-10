Estudantes do IFRN ganham prêmio nacional com projeto de cadeira de rodas para estradas carroçáveis. O grupo “Inclusão100limites”, composto pelo orientador José Eric, pela mentora Andreia Santos e pelas alunas Ana Beatriz, Ana Luiza, Lanna Rebeca e Maria Júlia, do campus Apodi, conquistou o terceiro lugar nacional no “Programa Power4Girls - Empower to Lead!”, promovido pela Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil. O evento aconteceu em Brasília, entre os dias 5 e 7 de outubro. O projeto premiado visa a prototipação de uma cadeira de rodas que proporciona a acessibilidade de pessoas cadeirantes ou com mobilidade reduzida em estradas rurais carroçáveis ou de difícil acesso.

Dos dias 5 a 7 de outubro foi realizado em Brasília o encerramento do “Programa Power4Girls - Empower to Lead!”.

A iniciativa é promovida pela Embaixada e Consulados dos EUA em parceria com o Instituto Gloria e apoio da Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), com o objetivo de desenvolver o empoderamento feminino através de uma formação que estimula o empreendedorismo, inovação e responsabilidade social para o ambiente de trabalho do século XXI.

O Instituto Federal do Rio Grande do norte (IFRN), por meio do Campus Apodi foi representado pelo projeto “Inclusão100limites”, que visa a prototipação de uma cadeira de rodas que proporciona a acessibilidade de pessoas cadeirantes ou com mobilidade reduzida em estradas rurais carroçáveis ou de difícil acesso.

A equipe é formada pelo orientador José Eric, pela mentora Andreia Santos e pelas alunas Ana Beatriz, Ana Luiza, Lanna Rebeca e Maria Júlia.

A iniciativa conquistou o terceiro lugar nacional, atendendo com nota máxima os critérios de premiação: Problema, solução proposta, inovação do protótipo e escalabilidade do produto.

A estudante do Curso Técnico Integrado em Agropecuária, Ana Beatriz Alves, conquistou o título de destaque “Garota Power” na competição, garantido após seis meses de avaliação a partir dos critérios de pontualidade, presença, responsabilidade, cooperação, atitude e participação em eventos.

Durante o programa a comitiva passou por intensas qualificações promovida pela embaixada americana em educação financeira ministrada por Nathalia Arcuri, CEO do Me Poupe, além de ações voltadas ao empreendedorismo, marketing, oratória e mídias sociais.

"Estou muito satisfeito e feliz com os resultados do Campus, conseguimos diversos feitos ao decorrer do Power4Girls 2023. Fomos o Campus mais premiado no evento, no projeto alcançamos o pódio, obtendo nota máxima pela comissão avaliadora, composta por representantes da Google, Damarest e Amazon, e tivemos a grata surpresa de uma das meninas da equipe sendo selecionada como uma das três Garotas Power 2023. Para mim o feito foi histórico, pois a equipe é a primeira do IFRN a ser premiada no evento. Tenho certeza que isso pode promover uma maior participação de outras alunas nos anos seguintes”, disse o orientador José Eric.