Prefeitura calcula que 20 mil participaram da festa das crianças na Estação das Artes

A Estação das Artes Elizeu Ventania, no Corredor Cultural, foi palco de muita alegria e diversão nesta quinta-feira (12), em celebração ao Dia das Crianças. Mais de 20 mil crianças e pais prestigiaram a "Festa das Crianças", realizada pela Prefeitura Municipal de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Programa Criança Feliz e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

As crianças, os verdadeiros protagonistas, dançaram, pularam e se encantaram com as atrações, personagens e brinquedos disponíveis. A "Festa das Crianças" foi mais do que um evento; foi um dia inesquecível e repleto de alegria para todas as gerações. O evento contou com animadores, palhaços, espaço de pintura facial, personagens, mini circuito esportivo, brinquedos infláveis, pula-pula, distribuição de lanches, e claro, muito entusiasmo.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, destacou a importância do evento. “É um dia ímpar para Mossoró, onde a Prefeitura realiza um grande evento para as crianças da nossa cidade e zona rural, ofertando uma programação bastante diversificada para todas as crianças. Hoje certamente foi um dia marcante na vida de tantas crianças que vieram ao evento com seus familiares e amigos e também para nós que pudemos realizar essa grande festa", disse ele.

Com muita energia e os rostinhos pintados, as crianças corriam de um lado para o outro, ansiosas e animadas para aproveitarem ao máximo cada momento. Os palhaços e personagens ditavam o tom da animação, enquanto no palco principal, pequenos talentos apresentavam suas habilidades na dança, no canto e na animação, agraciados pelo público, com suas apresentações adoráveis.





Felipe Gimenez, pai dos pequenos Pedro e Davi, enfatizou a importância de eventos como esse “É um sentimento de gratidão, poder ter esse evento para trazer não só eles (os filhos) como muitas outras crianças que não tem a oportunidade. A gente acha bom e eles gostam muito. O que a prefeitura fez foi muito bonito com essa ação, e pra mim, é um sentimento muito lindo de poder compartilhar esse momento com meus filhos”, destacou.





O secretário municipal de Assistência Social e Cidadania, Erison Torres, afirmou que "agora Mossoró tem em seu calendário festivo um grande evento que visa proporcionar alegria às nossas crianças mossoroenses. Este segue sendo nosso compromisso enquanto gestão".