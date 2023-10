Com emendas totalizadas, texto da LOA é enviado para análise da Comissão de Orçamento da CMM. A Câmara de Mossoró avançou na análise do Orçamento da Prefeitura para 2024. Ao todo, os vereadores e vereadoras apresentaram 365 emendas à proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA). Desse total, 321 são impositivas (de execução obrigatória). A COFC tem até o próximo dia 27 para emitir parecer ao projeto (de Lei do Executivo nº 68/2023) e, até 30 deste mês, para publicar esse parecer em página institucional.

FOTO: EDILBERTO BARROS