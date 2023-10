Confira o edital para seleção de Diretores de Escola em Mossoró

O Edital publicado deixa claro os critérios de quem pode participar. Inicialmente, estão sendo ofertadas vagas para seis unidades: Escola Municipal Marineide Pereira da Cunha; E.M. Professor Antônio Fagundes; E. M. Genildo Miranda; E. M. Nono Rosado; E. M. Nossa Senhora das Graças e. M. Professor Antônio Amorim. São requisitos para concorrer ao cargo de Diretor Escolar ser profissional da educação integrante da Carreira do Magistério do Sistema de Ensino Público Municipal de Mossoró; servidor efetivo ou em cargo comissionado na área de educação; ter experiência comprovada de três anos no efetivo exercício do magistério, suporte pedagógico ou atividades de gestão escolar (direção ou vice-direção) em estabelecimento de ensino público e apresentar certificação de Curso em Gestão Escolar, de no mínimo 80 horas ministrado por instituição credenciada.

A Prefeitura Municipal de Mossoró publicou no Diário Oficial do Município, nesta sexta-feira, dia 13, o Edital de Processo Seletivo para seleção de Diretor Escolar em Mossoró, seguindo o que prevê a Lei 2.173, de 21 de junho de 2006.

O Edital publicado deixa claro os critérios de quem pode participar. Inicialmente, estão sendo ofertadas vagas para seis unidades: Escola Municipal Marineide Pereira da Cunha; E.M. Professor Antônio Fagundes; E. M. Genildo Miranda; E. M. Nono Rosado; E. M. Nossa Senhora das Graças e. M. Professor Antônio Amorim.

São requisitos para concorrer ao cargo de Diretor Escolar ser profissional da educação integrante da Carreira do Magistério do Sistema de Ensino Público Municipal de Mossoró; servidor efetivo ou em cargo comissionado na área de educação; ter experiência comprovada de três anos no efetivo exercício do magistério, suporte pedagógico ou atividades de gestão escolar (direção ou vice-direção) em estabelecimento de ensino público e apresentar certificação de Curso em Gestão Escolar, de no mínimo 80 horas ministrado por instituição credenciada.

A seleção será dividida em duas etapas. A primeira, de caráter classificatório, consiste na análise de currículo, para comprovação dos requisitos mínimos exigidos e pontuação dos títulos, conforme o art. 3º, da Lei 2.173/2006. Esta etapa contará com a pontuação máxima de 100 pontos.

A segunda etapa, também de caráter classificatório e eliminatório, consiste em entrevista individual com o (a)s candidato(a)s. A pontuação máxima também será de 100 pontos e será considerado eliminado na entrevista o candidato que obtiver uma pontuação menor que 50 pontos.

PRAZOS

O processo seletivo terá validade de três anos e a Secretaria Municipal de Educação convocará os candidatos selecionados e classificados conforme a demanda necessária.

Os servidores em exercício na função de Diretor Escolar das unidades de ensino da Rede Municipal passarão por avaliação anual com base na melhoria dos indicadores educacionais e ouvirão o Conselho Escolar, podendo perder o cargo no caso de avaliação negativa.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente de forma on-line, por meio do link https://concursos.prefeiturademossoro.com.br/, de 27 de novembro de 2023 a 26 de janeiro de 2024. A análise curricular acontecerá de 19 a 23 de fevereiro e as entrevistas de 6 a 11 de março. O resultado deve ser publicado até 19 de março e as portarias de nomeação no dia 21 de março.