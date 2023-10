Trecho da Alberto Maranhão será interditado a partir desta quinta (26) para instalação de tubulação. A interdição, realizada pela Caern, acontecerá no trecho entre as ruas Luiz Colombo e Antônio Soares do Couto, no Bom Jardim, em Mossoró. O serviço é necessário para assentamento de tubulação nova e como medida preventiva para o período de chuvas. Já no dia 13 de novembro, às 8h, outro trecho da avenida, entre a rua Crockat de Sá e a Delfim Moreira, terá interdição total para assentamento de nova tubulação de esgoto. A previsão é que esse trecho fique interditado até o final da tarde do dia 20 de novembro. A recomendação da Companhia é que os motoristas evitem os trechos durante a execução dos serviços e utilizem vias alternativas existentes na área.

Nesta quinta-feira (26), às 8h, haverá interdição total da Avenida Alberto Maranhão, no trecho entre as ruas Luiz Colombo e Antônio Soares do Couto, no Bom Jardim em Mossoró. O trecho deverá permanecer interditado até o final da tarde de quinta-feira, 9 de novembro, quando a via será liberada.

A Caern irá fazer a troca de trecho do coletor tronco de efluentes. O serviço é necessário para assentamento de tubulação nova e como medida preventiva para o período de chuvas. O coletor tronco recebe grande parte dos efluentes da cidade e canaliza para tratamento em lagoas de estabilização.

A recomendação é que os motoristas evitem o trecho durante a execução do serviço e utilizem vias alternativas existentes na área. A Caern solicitou apoio dos agentes de trânsito para ajudar na condução dos veículos no local.

Já no dia 13 de novembro, às 8h, outro trecho da avenida Alberto Maranhão, entre a rua Crockat de Sá e a Delfim Moreira, terá interdição total para assentamento de nova tubulação de esgoto. A previsão é que esse trecho fique interditado até o final da tarde da segunda-feira, dia 20 de novembro, quando a via será liberada.

É importante que motoristas e pedestres evitem o trecho em execução. Veículos de grande porte e tubulações de 800 milímetros estarão sendo movimentadas.

Por curiosidade as pessoas se aproximam do serviço, e é por isso que a recomendação é que para garantir a segurança, todos devem manter-se longe do local que terá escavação profunda com mais de três metros e sinalização permanente.

O trabalho foi alinhado previamente com a Prefeitura Municipal, sendo demonstrada a necessidade de execução deste serviço no sistema de esgoto da Avenida Alberto Maranhão.

A obra foi aprovada, observando sua necessidade preventiva para evitar futuros transtornos na via durante as chuvas. O trecho que será trabalhado pela Caern está apenas fresado (processo de raspagem do asfalto antigo). Após a conclusão do serviço do coletor tronco de esgoto é que a prefeitura irá realizar o asfaltamento nos trechos liberados para o serviço da Companhia.