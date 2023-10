MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 26/10/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ

Câmara de Mossoró aprova planos de cargos e carreira dos servidores proposto pelo Poder Executivo

PMM realiza limpeza e manutenção dos cemitérios para o Dia de Finados e Prefeitura isenta ambulantes de pagamento de taxas para comercialização

Trecho da Alberto Maranhão será interditado, no bairro Bom Jardim, a partir desta quinta (26) para instalação de tubulação

Secretaria de Segurança reúne times e associações e reforça proibição da soltura de fogos ruidosos

SAEB 2023: Prefeitura de Mossoró mobiliza mais de 2,4 mil estudantes para participar da prova

ESTADO

Ministro assina federação da rodovia que liga as cidades de Florânia a São Vicente; Agora este trecho passa a ser BR 226

Parceria entre Ministério da Educação e Secretaria Estadual de Educação vai ampliar oferta de cursos de educação profissional por meio do IERNs

IFRN possui 1.076 vagas para cursos técnicos profissionalizantes; inscrições vão até esta quinta-feira

Processo para autorizar a instalação do Porto Indústria Verde no litoral do RN será aberto na próxima semana

Latam começa vender bilhetes de novos voos para Natal e Mossoró

Ministério do Desenvolvimento Regional destina R$25 milhões para projetos sobre segurança hídrica no Rio Grande do Norte

NACIONAL

Câmara aprova taxação de “super-ricos” e fundos de alta renda no exterior; texto agora vai ao Senado Federal

Governo Federal institui Conselho da Federação fortalecer o diálogo com estados e municípios

Senado aprova PL que reformula e amplia o sistema de cotas no ensino federal

Rita Serrano é demitida da Presidência da Caixa para dá lugar a Carlos Fernandes, indicado pelo presidente da Câmara Artur Lira

POLÍCIA

Corpo de homem que estava desaparecido na Serra do Mel é encontrado na Vila Piauí

Motorista morre após ônibus cair por cima dele durante troca de pneu, em São Miguel

Polícia procura homem condenado por estupro de vulnerável na cidade de Mossoró

INTERNACIONAL

Jornais americanos destacam que ex militar atacou boliche, matou 22 pessoas e deixou mais de 40 feridos em Lewiston, no Maine, nos Estados Unidos

Exército israelense prepara entrada em Gaza por terra e Conselho da ONU mais uma vez não consegue aprova corredor humanitário proposto pelo Brasil para socorrer as crianças de Gaza

Assuense leva ouro por equipe e bronze no individual nos jogos do Pan-americano de Santiago; Nesta quarta, Rebeca Andrade conquistou mais um ouro; agora na trave