Saeb 2023: Prefeitura de Mossoró mobiliza mais de 2,4 mil estudantes para participar da prova

Após um longo trabalho de preparação, que envolveu uma série de atividades, como formações, simulados, aulões, entre outras, iniciou-se o período de aplicação das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 2023. A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), está mobilizando mais de 2,4 mil estudantes, de 5º e 9º ano do Ensino Fundamental, de 45 escolas, que irão se submeter ao teste nos próximos dias.



No primeiro dia de aplicação das provas, nesta terça-feira (24), a Escola Municipal Maurício Fernandes da Silva, por exemplo, garantiu a participação de 100% dos alunos das turmas de 5º e 9º ano, um resultado exitoso, conforme destaca a diretora da unidade, Erilene Marinho.

Erilene Marinho



“Esse é um trabalho de cunho coletivo. Faço um reconhecimento à supervisão escolar, ao pessoal de apoio, aos nossos professores, e também à articulação da Secretaria de Educação, em oferecer as formações para a equipe da escola, simulados, os aulões. A educação é feita com muitas mãos que se entrelaçam”, pontuou, destacando a presença de 96 alunos da escola na avaliação.



Entre os estudantes que participaram da prova, estão Amabília Cristine e Lucas Bernardo, do 9º ano, que ressaltam a importância da preparação oferecida pela Rede Municipal ao longo do ano, por meio do Programa de Recomposição das Aprendizagens (PRA), edição “De Olho no Saeb”, realizado a partir do “Mossoró Cidade Educação”.

“Na prova, eu fiquei mais aliviada devido aos simulados. Achei também que as questões não foram muito difíceis. A assistência da escola foi essencial para contribuir nesse processo, assim como os aulões”, disse Amabília, deixando ainda uma mensagem para os alunos que ainda irão fazer a prova: “Por mais que pareça impossível, é só relaxar e confiar no processo. Tentaremos ser mais confiantes e ter mais clareza das perguntas. Focar mesmo na prova que dará tudo certo”.



“Se não fosse o incentivo tanto da diretora, do pessoal da escola, e principalmente dos professores, acho que a gente também não teria tanta confiança na prova, porque normalmente as pessoas duvidam da própria capacidade, mesmo com o preparo. Se não fosse todo o incentivo e o preparo com nossos aulões, simulados, acho que não teria sido a mesma coisa, teria sido algo extremamente diferente, até mesmo mais desafiador”, complementou Lucas Bernardo.

Alunos do 5º ano da Escola Maurício Fernandes, Iane Vitória e Eric Jhoe também destacam o quão importante foi o processo de preparação conduzido pela Rede Municipal ao longo de 2023. “O professor avisou no começo do ano que ia ter essa prova, e a gente começou a preparação, fazendo vários simulados, participando de aulas aos sábados, várias atividades. Achei fácil a prova e bem legal também. A dica que deixo é que a gente deve dar o nosso melhor, ter confiança”, afirmou Iane.



“Tivemos aula em dia de sábado, depois simulado, tanto on-line quanto no caderno, sempre aprendendo mais para o dia do Saeb. Foi fácil. Minha mensagem é que estudem mais sobre a prova e sempre se preparem, que o estudante também não fique muito nervoso, que a prova é fácil, porque se ficar nervoso, tentar fazer rápido, você errará algumas questões”, orientou o pequeno Eric Jhoe.

O professor Erialdo de Souza enfatizou o engajamento do corpo docente da Escola Maurício Fernandes na preparação dos alunos não apenas para o Saeb, como também para o processo formativo dos estudantes de maneira geral.



“A gente tem um reconhecimento grande em relação à importância da prova do Saeb para as políticas públicas de educação e também para a formação do aluno, a gente tem todo esse cuidado. Essa preparação começa desde o início do ano. Há um engajamento de todos os professores. Fizemos bastante simulados com os alunos, revisão de conteúdo, muitas atividades. Essa participação de 100% foi um sucesso”, contou, acrescentando:



“Além desse compromisso que a gente tem na qualidade de professor, nós tivemos um total apoio da direção da escola e também da supervisão, que sempre estiveram presentes, conversando com os pais sobre a importância do Saeb, reforçando nos grupos da escola. É uma alegria saber que todo esse trabalho que começamos a desenvolver desde o início do ano, hoje surte esse efeito”, concluiu.

O que é o Saeb?



O Saeb é uma ferramenta do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) que serve como base para a consolidação dos dados que compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). É formado por um conjunto de avaliações externas em larga escala, realizadas periodicamente por meio da aplicação de testes cognitivos e questionários para etapas específicas da Educação Básica.



O Sistema tem a finalidade de avaliar a qualidade da educação básica do país e contribuir para sua melhoria, oferecendo subsídios concretos para a formulação, reformulação e o monitoramento das políticas públicas.



Prêmio Ideb Mossoró Cidade Educação



Visando reconhecer escolas, professores e alunos que se destacarem no Ideb, concedendo premiações em dinheiro que somam mais de R$ 500 mil, a Prefeitura de Mossoró criou este ano o “Prêmio Ideb Mossoró Cidade Educação”, iniciativa que virou lei sendo regulamentada por meio do decreto n.º 6.877.



A premiação contemplará as unidades de ensino que alcançarem as três maiores notas do Ideb e as três unidades com o maior avanço no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica em relação à edição anterior, além de professores polivalentes do 5º ano e professores de Língua Portuguesa e Matemática do 9º ano das escolas premiadas em 1º lugar.



Os alunos com maiores notas nas escolas premiadas e os alunos que participarem das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica nas escolas com avanço no Ideb também serão contemplados. Confira AQUI todos os requisitos para a concessão do prêmio, a partir da página 1.