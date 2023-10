MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 27/10/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ

Prefeito Allyson Bezerra anuncia que vai construir escola no Liberdade I, no Grande Alto São Manoel

Secretaria da Agricultura realiza curso de avicultura no Assentamento Vingt Rosado

Vereadores analisam 365 emendas à proposta de orçamento de Mossoró para 2023; Eles tem até 14 de novembro para aprovar e devolver ao Poder Executivo

Partido dos Trabalhadores se reúne neste sábado, no Hotel Villa Oeste, para reconduzir Isolda a Presidência e definir se vai concorrer na majoritária nas próximas eleições

Secretaria de Saúde informa pontos extras de vacinação antirrábica a partir desta sexta-feira, em Mossoró

Planos de Cargos e Salários aprovados na Câmara esta semana prevê que o servidor da Prefeitura de Mossoró possa se qualificar para crescer no serviço público

‘Eles gostaram muito e eu também’, diz mãe de alunos sobre climatização em Unidade de Educação Infantil; Secretaria de Educação já climatizou 26 das 95 escolas de Mossoró

“Erramos quando instituímos cobrança para ambulantes no dia de finados”, diz prefeito Allyson, assegurando que enquanto for prefeito, será gratuito

ESTADO

Governadora diz que federação da rodovia que liga Currais Novos a São Vicente é um pedido de quando ela era deputada, há 20 anos; Decisão foi publicada nesta quinta-feira

Prefeitura e Governo do Estado perfuram mais dois poços na zona rural do município de Umarizal

CENPOP aponta gestão de Alan Silveira, em Apodi, com mais de 70% de aprovação

3R Petroleum diminui preço da gasolina em R$0,12 na refinaria Potiguar Clara Camarão

Governo do RN convoca aprovados no Concurso da Polícia Militar para o curso de formação

Prefeitura de Governador vai investir mais de R$ 125 mil na construção de passagem molhada na zona rural

Em Debate na Assembleia, agricultores da Serra do Mel pedem que deputados tirem o imposto sobre a castanha In’Natura, como já acontece no Ceará

POLÍCIA

Dona de casa era mantida em cárcere privado em Assu pelo próprio marido; Polícia libertou a mulher e agora procura o marido dela

Justiça prepara mais de 20 réus para serem julgados a partir do dia 6 de novembro

Mecânico é assassinado a tiros no município do Alto do Rodrigues

Agente de Saúde é atropelado e morto quando pedalava nas margens da RN 117, em Governador Dix Sept Rosado

FICCO prende integrantes de facção que cobrava aluguel para explorar o tráfico na Zona Leste de Natal

NACIONAL

STF decide que bancos podem tomar casa sem precisar acionar a Justiça

TSE tem 2 a 1 para condenar Bolsonaro por uso eleitoral do 7 de setembro

Estados sobem ICMS sobre combustíveis; medida vigora a partir de fevereiro de 2024

Exército pede prisão preventivamente para seis suspeitos de furtar 21 metralhadoras do exercício Barueri, em São Paulo; Outros 17 serão punidos

INTERNACIONAL

Polícia fecha cidade de Lewiston para prender atirador que matou 18 em boliche nos Estados Unidos

Atletas brasileiros conquistaram 14 ouros, 24 pratas e 26 bronze nos jogos Pan-Americanos, de Santiago

“Ontem, hoje e amanhã, nós estaremos solidários com as vítimas do sequestro, com as vítimas dessa guerra, porque nós queremos paz”, sobre a guerra Israel x Ramas