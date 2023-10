PMM antecipa salários de outubro e injeta mais de R$ 22,5 milhões na economia local

Recebem nesta sexta-feira (27) os servidores efetivos, comissionados, pensionistas e estagiários do município de Mossoró. Além do salário-base, adicionais e férias, a Prefeitura de Mossoró também pagou o 13º dos servidores efetivos que fazem aniversário este mês “É valorização e reconhecimento aos que se dedicam a servir ao nosso povo”, pontuou o prefeito Allyson Bezerra ao falar sobre a antecipação do pagamento.