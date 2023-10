1ª Corrida do Servidor de Mossoró será neste sábado (28); confira pontos de intervenção no trânsito

A intervenção acontecerá a partir das 5h30, devendo se estender até as 8h, exceto na avenida Dix-neuf Rosado com avenida Alberto Maranhão (ao lado do Ginásio de Esporte), essa intervenção terá continuidade até as 10h da manhã. Os trechos serão completamente fechados ao tráfego de veículos.

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem), realizará neste sábado (28) intervenções em trechos da avenida Rio Branco, avenida Alberto Maranhão e avenida Dix-neuf Rosado. A ação será necessária em virtude das atividades da 1ª Corrida do Servidor.



A intervenção acontecerá a partir das 5h30, devendo se estender até as 8h, exceto na avenida Dix-neuf Rosado com avenida Alberto Maranhão (ao lado do Ginásio de Esporte), essa intervenção terá continuidade até as 10h da manhã. Os trechos serão completamente fechados ao tráfego de veículos.



“Todo esse percurso da Rio Branco, por exemplo, vai receber as intervenções com a presença do agente de trânsito. E, logicamente que a gente sempre solicita e orienta que as pessoas procurem outro caminho para poderem se deslocar sem nenhum problema. Se você for até o local, a gente pede para ir em baixa velocidade, sempre mantendo a atenção e também dando prioridade ao pedestre”, orientou o diretor de Mobilidade Urbana do Município, Luís Correia.

Os locais que vão receber as intervenções serão: Av. Dix-neuf Rosado, Av. Alberto Maranhão, nas proximidades do Ginásio de Esporte, e a Av. Rio Branco, no trecho que compreende as ruas Prudente de Moraes e Coelho Neto.



As medidas são necessárias para a realização da atividade, como também para garantir a segurança das pessoas. A equipe dos agentes de trânsito estará disponível para contribuir no controle de tráfego e para auxílio dos motoristas no direcionamento de rotas alternativas. Os agentes também poderão ser acionados através do número 156.



Percurso da corrida – 5 km



- Largada do Ginásio de Esporte



- Dobra à direita na Av. Rio Branco



- Faz o retorno no Vuco-Vuco e segue no Corredor Cultural até a Av. Coelho Neto



- Volta pelo Corredor Cultural e desce na Praça da Criança até o Ginásio para finalizar a corrida



Percurso Caminhada – 3 km



- Largada na Av. Dix-neuf Rosado (ao lado do Ginásio)



- Segue em direção à Av. Rio Branco



- Dobra à esquerda na rua Nísia Floresta



- Segue percurso na Av. Rio Branco até a Praça da Criança



- Dobra à direita na Av. Dix-neuf Rosado e termina o percurso em frente ao Ginásio.