Com Tomógrafo quebrado, HRTM vai fazer pactuação para atender exames de urgência

O aparelho de tomografia do Hospital Regional Tarcísio Maia em Mossoró, está sem funcionar desde a noite desta quinta-feira (26). O Portal Mossoró Hoje entrou em contato com a assessoria no Hospital que confirmou a informação.

Segundo a assessoria, a direção do HRTM já entrou em contato com a empresa responsável pela manutenção do equipamento e a previsão da chegada do técnico é na próxima segunda-feira (30).

Com a falta do equipamento, a direção informou que está pactuando um local para os exames de urgência, que possivelmente será da Liga Mossorense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC). “A previsão é que hoje a noite já tenhamos definido essa questão”, disse a assessoria.

O tomógrafo do HRTM foi adquirido na gestão do então Robinson Faria, com recursos do programa RN Sustentável. Em média, o aparelho atende a 15 pacientes por dia de mais de 60 municípios da região Oeste do estado, realizando cerca de 1200 a 1800 exames por mês.

Da última vez que quebrou, em março deste ano, o tomógrafo voltou a funcionar somente após quase três meses. A peça quebrada foi uma ampola que custou na época R$ 700 mil.