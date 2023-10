“Nota Mossoró”: Prefeitura disponibiliza novo formulário de cadastro do programa

A prefeitura de Mossoró providenciou um novo layout da página de cadastro do programa de cidadania fiscal. Para participar do ‘Nota Mossoró’ é necessário realizar o cadastro no site: nota.mossoro.rn.gov.br, e cada R$ 30 em serviços contratados, mediante a emissão da respectiva nota fiscal de serviços (NFS-e) no CPF, o usuário ganha um cupom para concorrer à premiação bimestral de R$ 25 mil. Já foram realizados três sorteios este ano, com 15 contemplados, e todas as premiações pagas.

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), sempre visando aprimorar a experiência do usuário do programa “Nota Mossoró”, providenciou um novo layout da página de cadastro do programa de cidadania fiscal. O ‘Nota Mossoró’ é um programa que visa estimular a cidadania fiscal da população sobre os tributos municipais, além de fomentar a contratação de serviços na cidade.



“Ficou mais simples e intuitivo o contribuinte preencher os dados pessoais e aderir ao ‘Nota Mossoró’, podendo ser feito facilmente pelo telefone celular. Estamos buscando cada vez mais aprimorar a experiência do usuário deste importante programa que foi criado na gestão do prefeito Allyson Bezerra, e é uma forma de incentivar o consumo de serviços na nossa cidade, fomentando a geração formal de emprego e renda e ainda possibilitando um prêmio individual de até R$ 10 mil ao contribuinte. Não fique de fora dessa!”, explicou o titular da Sefaz, Edilson Júnior.



O próximo sorteio será realizado no dia 29 de novembro. Você poderá participar ao contratar serviços diversos na cidade, tais como: serviços em carros e motos, consultas e exames, profissionais liberais, pet shop, autoescola, salão de beleza, escolas, entre outros. Para mais informações, fale pelo WhatsApp da Fazenda: (84) 8827-4890.