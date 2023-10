PL que homologa a revisão do Plano Municipal para a Infância e Adolescência será votado na segunda (30) na CMM. A votação está prevista para as 10h. A convocação para a sessão extraordinária é feita pelo Ato da Presidência nº 20, de 27 de outubro de 2023. O Projeto de Lei do Executivo n° 72/202 é de autoria do executivo. Documento de planejamento, o PMIA identifica os problemas locais que mais afetam a vida das crianças e dos adolescentes no município e aponta estratégias e soluções.

FOTO: EDILBERTO BARROS