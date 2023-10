Após anos de espera, servidores municipais conquistaram hoje um avanço histórico. O 1º plano de cargos e carreiras da assistência social acaba de ser sancionado, garantindo para a categoria reajustes de até 51,7%. Os Servidores Gerais também tiveram seu tão aguardado plano sancionado hoje, garantindo até 70% de reajuste. "É de forma respeitosa que a gente chega", diz o prefeito Allyson Bezerra sobre a confecção do PCCR dos assistentes sociais e dos servidores gerais.

Allyson afirmou que o plano entrará em vigor em 1º de Dezembro de 2023. Ele destacou: “Tudo foi construído com diálogo e respeito com os próprios servidores. Agradeço aos servidores que estiveram na comissão e construíram o plano junto conosco”, destacou Allyson.





Allyson completou: “Essa é uma oportunidade de valorização dos servidores que estavam esquecidos há muitos anos e um reconhecimento do trabalho de cada um deles, é mais dignidade e melhorias para ele e principalmente na qualidade do serviço prestado à população,”



Lindsay, Servidora efetiva e representante da comissão que instituiu o plano de cargos dos servidores gerais. “Estou um pouco emocionada, pois é um avanço histórico que nós servidores estamos realizando. Agradecer ao prefeito Allyson e toda equipe pela paciência e atenção que tiveram conosco. Muito importante o diálogo, para como pessoa e para todos os servidores ficam uma lição, o diálogo, o respeito e a paciência. Nosso muito obrigada.”





“Agradecemos ao prefeito Allyson pela abertura desse espaço para o diálogo. Estamos dando um passo importante enquanto servidores e enquanto gestão”, disse Alcedir Gabriel, Servidor efetivo e representante da comissão que instituiu o plano de cargos dos servidores da Assistência Social.





A Lei Nº 198 de 2023 do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores Gerais e a lei Nº 199/2023 da Assistência Social foram sancionadas em solenidade no Salão dos Grandes Atos do Palácio da Resistência, e contou com a presença de servidores, secretários, vereadores e imprensa.