Com 140 estandes, FICRO quer fechar edição 2023 com 22 milhões em negócios

Evento teve abertura oficial nesta sexta-feira, 27, com a presença das principais autoridades do Estado, na Estação das Artes Elizeu Ventania, em Mossoró. Os organizadores do evento esperam a visita de pelo menos 30 mil pessoas de todo o Oeste do Rio Grande do Norte, durante os 3 dias de evento. Governo do Estado e Prefeitura de Mossoró destacam a importância do evento para a economia regional.