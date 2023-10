FCDL/RN CDL Mossoró divulgam Nota de Repúdio ao ato dos guardas municipais na abertura da Ficro

"É lamentável que um grupo tenha tentado usar um ato oficial de um tradicional evento do Estado com fins que não se coadunam com a grandeza da Ficro, a maior feira multissetorial do Rio Grande do Norte, celebrando em 2023 a sua 35ª edição. Respeitamos o livre direito de manifestação, garantido pela Constituição Federal, mas há espaços, meios e formas para que essas manifestações ocorram, sem que seja necessário tumultuar o andamento de um evento que tem em sua história a consolidação de inúmeros negócios, movimentando a economia local, regional e estadual"

A Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Norte (FCDL/RN) e CDL Mossoró divulgaram nota de repúdio sobre o episódio ocorrido na ocasião da abertura da 35ª Feira Industrial e Comercial da Região Oeste - FICRO.

A solenidade de abertura da maior feira multissetorial do Rio Grande do Norte aconteceu na noite desta sexta-feira, 27, no largo da Estação das Artes Elizeu Ventania, em Mossoró, tendo sido convidados as principais autoridades do Rio Grande do Norte.

Um grupo de guardas municipais, organizados e exibindo faixas, cartazes e entoando grito de guerra, foram protestar, na frente do palco, contra o prefeito Allyson Bezerra, de quem eles cobram direitos.





O protesto terminou em tumulto, com um guarda municipal dando socos na barriga de um empresário que estava expondo os produtos de sua empresa na Ficro.

Quem viu o tumulto de perto, testemunham que um guarda municipal ameaçou sacar uma arma e teve trocas de ameaças no local. O empresário e os guardas municipais terminaram na Delegacia de Plantão, da Polícia Civil, onde registraram Boletins de Ocorrência.

NOTA DE REPÚDIO

Como representantes da classe empresarial de Mossoró e do Estado do Rio Grande do Norte vimos, por meio desta nota, manifestar total repúdio pelo episódio registrado na noite da sexta-feira (27) durante a solenidade oficial de abertura da 35ª Feira Industrial e Comercial da Região Oeste (FICRO).

É lamentável que um grupo tenha tentado usar um ato oficial de um tradicional evento do Estado com fins que não se coadunam com a grandeza da Ficro, a maior feira multissetorial do Rio Grande do Norte, celebrando em 2023 a sua 35ª edição.

Respeitamos o livre direito de manifestação, garantido pela Constituição Federal, mas há espaços, meios e formas para que essas manifestações ocorram, sem que seja necessário tumultuar o andamento de um evento que tem em sua história a consolidação de inúmeros negócios, movimentando a economia local, regional e estadual.

Por fim, as entidades aqui representadas reforçam o compromisso com os valores que devem nortear o crescimento de uma cidade, crescimento esse que se efetiva, por exemplo, a partir de parcerias entre as entidades de classe e o Poder Público.

FCDL/RN

CDL Mossoró

Mossoró, 29 de outubro de 2023