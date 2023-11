Ruas do conjunto Odete Rosado são recuperadas pela Prefeitura de Mossoró

A execução do tapa-buracos tem como objetivo reparar os danos causados pelo desgaste natural do calçamento ao longo do tempo, além de corrigir problemas com buracos e irregularidades nas ruas. Isso é importante para evitar acidentes de trânsito, danos aos veículos e facilitar o deslocamento dos moradores. A ação tem como objetivo melhorar a infraestrutura viária e proporcionar mais segurança e conforto aos moradores.

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA), está realizando operação tapa-buracos e fortalecimento do solo nas ruas do conjunto habitacional Odete Rosado. Essa ação tem como objetivo melhorar a infraestrutura viária e proporcionar mais segurança e conforto aos moradores.



A execução do tapa-buracos tem como objetivo reparar os danos causados ​​pelo desgaste natural do calçamento ao longo do tempo, além de corrigir problemas com buracos e irregularidades nas ruas. Isso é importante para evitar acidentes de trânsito, danos aos veículos e facilitar o deslocamento dos moradores.

Já o fortalecimento do solo é uma medida preventiva que visa garantir a estabilidade das ruas e evitar problemas futuros, como afundamentos e desmoronamentos. Isso é feito através do uso de técnicas de compactação e reforço do solo, o que contribui para uma maior durabilidade da pavimentação.



Essas ações são de extrema importância para a qualidade de vida dos moradores, pois proporcionam melhores condições para o tráfego de veículos e pedestres, além de valorizar os imóveis da região.

É importante ressaltar que a Prefeitura realiza a fiscalização e manutenção contínua das ruas, de forma a garantir que os reparos sejam eficazes e duradouros. Além disso, é fundamental que a população colabore, evitando o descarte irregular de lixo e materiais que possam obstruir o sistema de drenagem e comprometer a qualidade das vias.

Dessa forma, a operação tapa-buracos e o fortalecimento do solo nas ruas do conjunto habitacional Odete Rosado são ações que visam melhorar a infraestrutura e proporcionar um ambiente mais seguro e adequado aos moradores.