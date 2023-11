Editais para concurso público da prefeitura de Mossoró serão lançados em dezembro, diz prefeito Allyson Bezerra

O certame será realizado para preenchimento de vagas na Procuradoria-Geral do Município, Secretaria Municipal da Fazenda e Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social. A seleção se dará por meio de concurso público com provas e provas de títulos a ser organizado por instituição especializada contratada para este fim. “Até o final do ano, nós vamos estar publicando concurso público para a categoria da saúde, da educação, da assistência, secretaria de tributação e procuradoria. Todas essas secretarias vão ter os seus concursos públicos publicados até o mês de dezembro”, afirmou o prefeito.

O prefeito Allyson Bezerra anunciou em entrevista ao Portal Mossoró Hoje, que os editais para inscrições no concurso público para a prefeitura de Mossoró devem ser lançados no final deste ano.



Allyson disse ainda que um decreto será lançado na próxima semana com o anuncio da comissão que vai coordenar o certame.



“Isso é um compromisso, é inadiável, estaremos publicando na próxima semana um decreto, com normas e datas de uma comissão também que vai de fato estar guiando esses concursos públicos dentro do nosso município. Meu compromisso é muito direto e não vamos abrir mão disso, esse ano tem concurso público em Mossoró”, declarou Allyson.