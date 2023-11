MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 31/10/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORO

Realizada primeira audiência para atualizar o Plano Diretor de Mossoró

Por falta de vagas nos hotéis de Mossoró, Assembleia Legislativa deixa de ser instalar em Mossoró neste mês de novembro; Agora só em 2024



Editais para concurso público da prefeitura de Mossoró serão lançados em dezembro, diz prefeito Allyson Bezerra

Vereadores aprovam em sessão extraordinária novo Plano Municipal para a Infância e Adolescência de Mossoró

Mossoró inicia nesta semana segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa

Prefeitura de Mossoró começa a recuperação do acesso e ruas do conjunto Odete Rosado

Caged: Mossoró registra saldo positivo de empregos pelo sétimo mês consecutivo

Venezuelanos recebem atendimento médico e de assistência Social em Mossoró

Sob comando da Infraero, Aeroporto de Mossoró volta a ter voos diários e transporte de carga

Tomógrafo do Hospital Regional Tarcísio Maia sem previsão de quando volta a funcionar; Pacientes estão fazendo exames no Hospital São Luís, que fica perto

ESTADO

Governo envia projeto de Lei que regulamenta cessão de servidoras estaduais em situação de violência doméstica

Bandeira tarifária segue verde em novembro, mas conta de energia pode aumentar devido ao calor

Termina primeira fase do Curso de formação dos 132 novos oficiais da Policia Militar do Rio Grande do Norte

POLICIA

JFRN condena 9 integrantes de organização criminosa especializada no contrabando de cigarros

Comerciante é assassinado a tiros em frente a própria casa, no bairro Abolição 3

Dois crimes de homicídio são registrados em Rodolfo Fernandes em menos de 12 horas

Suspeito de ameaçar a companheira é preso pela polícia civil em Mossoró

NACIONAL

TSE retoma nesta terça julgamento de Bolsonaro e Braga Neto por abuso de poder político, uso indevido de meios de comunicação e conduta vedada nas comemorações do bicentenário da república no 7 de setembro de 2022; Ação foi movida pelo PDT; O placar está 2 x 1

Petrobras anuncia investimento de 2 bilhões na refinaria Gabriel Passos, de Betim, em Minas Gerais, até 2027

IBAMA já tem protocolados 200 gigawats de energia eólica no mar; Petrobras e Weg querem produzir aerogerador capaz de produzir 7 megawatts a partir de 2025

MUNDO

Israel não concordará com cessar-fogo, diz primeiro-ministro Netanyahu; Número de vítima desta guerra já passa de 8 mil

MST envia duas toneladas de alimentos em ajuda humanitária ao povo da palestina na Faixa de Gaza; Meta é enviar 100 toneladas

Messi, novamente, a oitava vez escolhido o melhor jogador do mundo