HRTM aguarda chegada do técnico da empresa SIEMENS para avaliar problema no tomógrafo

De acordo com a assessoria, a direção do Hospital aguarda ainda a chegada do técnico da empresa SIEMENS, responsável pela manutenção do tomógrafo, para chegar a uma conclusão sobre o problema do equipamento. Durante o período que o tomógrafo estiver sem funcionar, todas as tomografias, os exames de urgência e emergência de traumas de crânio, que seriam feitos na unidade, passam a ser realizados na Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) e no Hospital São Luiz.