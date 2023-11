Ex-senador é preso por suspeita de mandar matar a ex-esposa, em Roraima. Telmário Mota foi preso em Nerópolis, Goiás, pela Polícia Militar, na noite desta segunda-feira (30). Antônia Araújo Sousa, de 52 anos, foi assassinada no dia 29 de setembro deste ano, em Boa Vista (RR). De acordo com a Polícia Civil, a mulher, que é mãe de uma filha do ex-senador, foi abordada por um homem na saída de casa e, ao virar para respondê-lo, ela foi executada com um tiro na cabeça. O parlamentar foi senador entre 2015 e 2022, mas não foi reeleito na última eleição.

O ex-senador Telmário Mota foi preso em Nerópolis, Goiás, pela Polícia Militar, na noite desta segunda-feira (30). Ele é suspeito de ser mandante do assassinato de Antônia Araújo Sousa, de 52 anos. A vítima era mãe de uma filha do ex-parlamentar. O crime aconteceu em 29 de setembro deste ano, em Boa Vista (RR).

De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi abordada por um homem na saída de casa, e ao virar para respondê-lo, ela foi executada com um tiro na cabeça. O parlamentar foi senador entre 2015 e 2022, mas não foi reeleito na última eleição.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima que indicava a possível presença do ex-senador em uma casa do município de Nerópolis. Quando chegaram ao local, policiais militares e civis perceberam uma movimentação suspeita envolvendo um veículo que tentou ingressar em uma residência, mas empreendeu fuga ao perceber a presença das autoridades.

"Isso desencadeou acompanhamento ao veículo em questão, culminando em uma ordem de parada para conduzir uma abordagem. Durante o procedimento de abordagem, confirmou-se que o passageiro do veículo era, de fato, o ex-Senador Telmário Mota", disse a corporação, em nota.

"Após a detenção, o ex-Senador foi devidamente apresentado às autoridades competentes da cidade de Nerópolis e agora será apresentado à Delegacia de Investigação de Homicídios, visando o cumprimento do mandado de prisão", acrescentou a Polícia Militar de Goiás.

De acordo com o delegado do caso, João Evangelista, além de Mota também foi determinada a prisão do suspeito de ser o executor do crime, Leandro Luz da Conceição, e de Harrison Nei Correa Mota, sobrinho do senador, apontado como responsável pela logística e planejamento do crime. Uma assessora do parlamentar também está sendo investigada e deve responder a medidas cautelares.

Antônia era mãe da filha do parlamentar, que o acusou de assédio sexual em agosto do ano passado. A jovem tinha 17 anos, à época, e contou que o pai teria tentado tirar a roupa dela durante um passeio de Dia dos Pais.

Quando o caso veio a público, Mota negou as acusações. A ex-mulher do parlamentar era uma das principais testemunhas do caso.