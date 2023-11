Deputados Estaduais prestam homenagens a profissionais pelo Dia do Cerimonialista. A homenagem aconteceu em Sessão Solene realizada nesta terça-feira (31), por iniciativa do deputado Taveira Júnior (União Brasil). Comemorado anualmente em 29 de outubro, o Dia do Cerimonialista foi instituído nos calendários oficiais através de um projeto de lei aprovado no senado em 2009. "Esses profissionais são os verdadeiros artífices por trás das cerimônias que marcam momentos significativos em nossas vidas, assegurando que cada detalhe seja meticulosamente planejado e executado com sensibilidade. Além disso, os cerimonialistas desempenham um papel vital na preservação das tradições e protocolos que compõem a essência de nossa cultura e sociedade", justificou o deputado.

A tarde desta terça-feira (31) foi de homenagem aos profissionais que, no dia a dia, trabalham para viabilizar eventos e solenidades. Por iniciativa do deputado Taveira Júnior (União Brasil), a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte realizou Sessão Solene em homenagem ao Dia do Cerimonialista.

Profissionais da área receberam placas comemorativas das mãos do parlamentar, que enalteceu a importância da profissão e do trabalho que os cerimonialistas desempenham.

Comemorado anualmente em 29 de outubro, o Dia do Cerimonialista foi instituído nos calendários oficiais através de um projeto de lei aprovado no senado em 2009. O cerimonialista desempenha um papel crucial ao preservar a reputação de organizações e empresas. É dele a função de organizar e coordenar eventos, garantindo que protocolos, hierarquias, ordens de precedência e ritos sejam seguidos adequadamente. Ele cuida da parte formal, etiqueta, e do bom andamento de cerimônias, eventos, solenidades e atividades que requerem planejamento e execução de protocolos específicos.

"Esses profissionais são os verdadeiros artífices por trás das cerimônias que marcam momentos significativos em nossas vidas, assegurando que cada detalhe seja meticulosamente planejado e executado com sensibilidade. Além disso, os cerimonialistas desempenham um papel vital na preservação das tradições e protocolos que compõem a essência de nossa cultura e sociedade", justificou o deputado Taveira Júnior.

Em seu discurso, o deputado falou sobre a grande alegria e "profundo sentimento de honra" que teve ao celebrar o Dia do Cerimonialista. "O cerimonial é a manifestação da etiqueta, respeito, ordem e da consideração pelo próximo. São verdadeiros arquitetos das ocasiões especiais que marcam a nossa vida", reforçou.

Homenageando a ex-chefe do Cerimonial da Assembleia Legislativa e primeira presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Cerimonial, Zuleide Gonçalves Vieira, falecida em janeiro de 2022, Taveira Júnior enalteceu o papel desempenhado por Zuleide tanto no Cerimonial do Legislativo potiguar quanto no comando da associação que tem trabalhado pela valorização dos profissionais da área.

"Gostaria de expressar nossa profunda gratidão a todos os cerimonisalistas que trabalham incansavelmente para tornar nossos eventos memoráveis e repletos de significados. Que possamos reconhecer plenamente a importância dos cerimonialistas e da ABPC, valorizando seus esforços, promovendo colaboração constante entre os profissionais e todos os que partilham o desejo de criar momentos inesquecíveis", disse Taveira Júnior.

Na sessão, foram homenageados os cerimonialistas Daniel Henrique Pereira da Câmara, Arlinda Araújo de Brito Rêgo, Deyvisson Pereira da Silva, Eliseu Porto Varela, José de Pádua Martins de Oliveira, Juliana de Assis França Marinho, Paulo Eduardo Cavalcanti Costa, Ranier de Lira, Rita de Cássia de Pontes Confessor, Rosângela Guedes da Silva, Suzan Bezerra Dantas Montenegro, Yago Alisson Barbosa dos Santos e Marcello Gibertoni, que falou em nome dos homenageados.

Em seu discurso, Gibertoni, que é presidente da ABPC, enalteceu a trajetória da profissão e a criação da ABPC, que teve participação fundamental de Zuleide Gonçalves Vieira. Os familiares dela foram agraciados pela medalha que leva o nome da homenageada, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à categoria ao longo dos anos.

"Quero expressar minhas saudações aos familiares. Essa é uma justa homenagem a uma notável mulher que sempre valorizou o cerimonial que, junto comigo e demais colegas, fundou a ABPC", disse Marcello Gibertoni, antes de entregar a medalha aos familiares, junto aos cerimonialistas homenageados, ao deputado Taveira Júnior e à vereadora Júlia Arruda (PCdoB), que representou a Câmara Municipal de Natal na solenidade.

Filho da homenageada, Gustavo Vieira se disse emocionado e agradeceu ao Legislativo pelas palavras e homenagem, em nome da família. "Agradecemos por esse respeito a esse legado e pela presença dela que continua em cada protocolo que foi deixado por ela. Muito obrigado por esse momento, por esse dia, por essa medalha", disse Gustavo Vieira.