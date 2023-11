Confira as intervenções no trânsito de Mossoró para o Dia de Finados

Os pontos que vão receber as intervenções serão: avenida Augusto Severo com a rua Juvenal Lamartine; rua Duodécimo Rosado com a rua Melo Franco; avenida João da Escóssia com a rua Melo Franco, além da Amaro Duarte que ficará sem acesso, vindo da rua Melo Franco. A intervenção acontecerá a partir das 19h desta quarta-feira (1º), devendo se estender até as 19h da quinta-feira (2). Durante esse período, os trechos serão completamente fechados ao tráfego de veículos.

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem), iniciará, já nesta quarta-feira (1°), intervenções em trechos próximos ao Cemitério São Sebastião de decorrência do feriado de Dia de Finados. A ação será necessária para que os comerciantes possam montar suas barracas e melhorar movimentação de familiares e visitantes.



Os pontos que vão receber as intervenções serão: avenida Augusto Severo com a rua Juvenal Lamartine; rua Duodécimo Rosado com a rua Melo Franco; avenida João da Escóssia com a rua Melo Franco, além da Amaro Duarte que ficará sem acesso, vindo da rua Melo Franco.



A intervenção acontecerá a partir das 19h desta quarta-feira (1º), devendo se estender até as 19h da quinta-feira (2). Durante esse período, os trechos serão completamente fechados ao tráfego de veículos.



“Dia de Finados chegando, e devido a grande quantidade de pessoas que procuram os cemitérios, a Sesdem estará promovendo essas intervenções de forma pontual. Portanto, a gente sempre orienta que as pessoas procurem outras vias para que possam se deslocar com mais tranquilidade. Mas, se for ao local, que vá em baixa velocidade, sempre mantendo a atenção e também dando prioridade aos pedestres”, frisou o diretor de Mobilidade Urbana do Município, Luís Correia.



As medidas são necessárias para o melhoramento do fluxo de pessoas, como também para garantir a segurança de todos. A equipe dos agentes de trânsito estará disponível para contribuir no controle de tráfego e para auxílio dos motoristas no direcionamento de rotas alternativas. Os agentes também poderão ser acionados através do número 156.