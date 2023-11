Ufersa abre inscrições para a “Escola de Verão com curso de Geodésia Espacial VLBI”

A Geodésia é ciência que estuda a forma e as dimensões da Terra, a posição de pontos sobre sua superfície e a modelagem do campo de gravidade. O curso tem como objetivo apresentar os fundamentos das observações e técnicas geodésicas à comunidade acadêmica e promover a relevância da Geodésia Espacial para a sociedade. As inscrições acontecem de 30/10 a 19/11 no site da Ufersa. A organização do evento não cobrirá as despesas com refeições, transporte e estadia dos participantes que selecionarem a opção de presencial. O curso acontecerá no IFCE Campus Fortaleza (com aulas transmitidas pela plataforma Zoom Webinar).

A Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), a Agência Espacial Brasileira (AEB), a Agência Espacial Norte-americana (NASA), a Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), o Instituto Federal do Ceará (IFCE), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), abriram as inscrições para a “Escola de Verão: Geodésia Espacial VLBI.



Gratuito e aberto ao público interessado, a Escola de Verão tem caráter híbrido, sendo possível participar, presencialmente, das atividades realizadas no IFCE - Campus Fortaleza, ou por meio das transmissões pela plataforma Zoom. Para participar é preciso preencher o formulário de inscrição:



O curso acontece de 4 a 15 de dezembro e horário de aulas síncronas: das 9h às 12h e das 14h às 17h na nodalidade presencial com transmissão pelo zoom. o idioma oficial do curso é o inglês. As atividades acontecerão no auditório da Pós-Graduação, IFCE Campus Fortaleza (com aulas transmitidas pela plataforma Zoom Webinar);



O Público-alvo são estudantes de graduação e pós-graduação, professores universitários e da educação básica, pesquisadores e/ou profissionais da área com carga horária de 48 horas.



Durante o curso serão abordados os tematicas: Hardwares; Observações e Produtos Geodésicos; Programática; e Softwares relacionados à VLBI.



As inscrições acontecem de 30/10 a 19/11 e serão analisadas pela coordenação da Escola de Verão e a aceitação da inscrição será comunicada por e-mail. A organização do evento não cobrirá as despesas com refeições, transporte e estadia dos participantes que selecionarem a opção de presencial.



Serão certificados aqueles alunos que comprovarem participação em, pelo menos, 75% das atividades do curso.