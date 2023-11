Companhia de energia vai monitorar em tempo real os locais de prova do Enem no RN

Cerca de 107,7 mil estudantes do estado deverão fazer as provas do Enem nos próximos dias 5 e 12 de novembro, em 40 municípios potiguares. Para reforçar a confiabilidade do sistema elétrico e o fornecimento de energia nos 257 locais de provas, a Neoenergia Cosern realizou um trabalho de manutenção preventiva nos circuitos elétricos e, para os dias do Exame, garantirá o reforço nas equipes de plantão e sobreaviso.

“A Operação Enem é uma das maiores executadas pela Neoenergia Cosern todos os anos. Para garantirmos que todos os locais de provas tenham energia de qualidade ao longo da realização do Exame, montamos um planejamento com ações que são desenvolvidas ao longo do ano, com manutenções preventivas da rede e, nos dias das provas, com o monitoramento em tempo real através do nosso Centro de Operações Integradas, o COI”, afirma o engenheiro eletricista Daniel Burgos, supervisor do COI.

Conforme planejamento do COI da distribuidora, todos os locais de aplicação de provas (impressas e digitais) foram identificados e georreferenciados. Nos pontos com maior concentração de candidatos durante o Exame, como os prédios da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por exemplo, houve reforço na inspeção da rede elétrica de responsabilidade da Neoenergia Cosern.

Através da Secretaria de Estado da Educação e Cultura (SEEC), todos os gestores dos prédios públicos e privados cedidos à organização do Enem foram orientados pela distribuidora a realizarem a revisão preventiva da rede interna de energia elétrica.

Para os dias das provas, a Neoenergia Cosern terá 97 eletricistas em regime de plantão, 47 viaturas, 10 técnicos e três engenheiros atuando no COI e diversos colaboradores no apoio técnico, além de trabalhadores terceirizados posicionados em pontos estratégicos para o pronto-atendimento às ocorrências.

Municípios que sediarão o Enem 2023

Acari

Açu

Alexandria

Alto do Rodrigues

Angicos

Apodi

Areia Branca

Baraúna

Caicó

Canguaretama

Caraúbas

Ceará-Mirim

Currais Novos

Extremoz

Goianinha

Ipanguaçu

Jardim de Piranhas

João Câmara

Jucurutu

Luís Gomes

Macaíba

Macau

Mossoró

Natal

Nísia Floresta

Nova Cruz

Parelhas

Parnamirim

Patu

Pau dos Ferros

Portalegre

Santa Cruz

Santo Antônio

São Gonçalo do Amarante

São José de Mipibu

São Miguel

Tibau

Touros

Umarizal

Vera Cruz