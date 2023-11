Festa de Santa Luzia terá segurança garantida pelas instituições que atuam em Mossoró

Nesta quarta-feira (1º) as equipes de coordenação do evento se reuniram, no Centro Pastoral Santa Maria Goretti, no bairro Santo Antônio, com representantes das forças de segurança pública municipal, estadual e federal. Na ocasião, a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Trânsito Municipal, Guarda Civil Municipal, Polícia Rodoviária Estadual e Corpo de Bombeiros garantiram que estarão presentes na festa, de forma integrada, para garantir a segurança dos fiéis e visitantes. A Festa de Santa Luzia 2023 será realizada de 1º a 13 de dezembro, com o tema "Luz na Missão".