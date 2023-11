CAERN quer parceria da Prefeitura de Mossoró para melhorar abastecimento

Prefeito Allyson Bezerra recebeu o diretor presidente da CAERN, Roberto Linhares, nesta quarta-feira (1º), no Palácio da Resistência. Conversaram sobre o sistema adutor de Santa Cruz, a perfuração de dois poços, a recuperação do Poço 11, o abastecimento da zona rural e também sobre a agência reguladora, que a Prefeitura está colocando em atividade. “Todas as demandas que chegam nas secretarias pela população, via rede social, foram bem pontuadas pela Caern. Discutimos aqui sobre zona rural. É importante esse relacionamento com a Caern. Também discutimos a respeito de infraestrutura, do nosso dia a dia, da pavimentação”, citou o prefeito Allyson Bezerra.

Pela segunda vez em pouco mais de um mês, a Prefeitura de Mossoró e a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) se reuniram para tratar sobre o abastecimento de água na segunda maior cidade do estado. Esta semana, a diretoria a CAERN também apresentou um plano de restauração do abastecimento de Mossoró ao Ministério Público Estadual.

No encontro desta quarta-feira (1º) no Palácio da Resistência, o prefeito Allyson Bezerra e o diretor-presidente da companhia, Roberto Linhares, reafirmaram a parceria existente entre as instituições.

“Uma reunião importante, tratando, como tema principal, o abastecimento de água da cidade de Mossoró. Todas as demandas que chegam nas secretarias pela população, via rede social, foram bem pontuadas pela Caern. Discutimos aqui sobre zona rural, construção de dois novos poços, a adutora que vem da cidade de Apodi, que está em construção. É importante esse relacionamento com a Caern. Também discutimos a respeito de infraestrutura, do nosso dia a dia, da pavimentação”, citou o prefeito.

O abastecimento da Zona Rural, trata-se da estrutura que atualmente abastece a comunidade da Vila Maisa e também do Jucuri. São questões que estão sendo discutida, porque a CAERN tem tecnologia, tem recursos humanos e equipamentos para perfurar e também fazer manutenção em poços profundos. Este trabalho de manutenção, inclusive, foi feito há poucos dias.

O sistema adutor de Santa Cruz, que agora é do Sítio Carrasco, que fica entre Felipe Guerra e Apodi, está em obras. Neste caso, a CAERN está investindo mais de 82 milhões para perfurar sete poços e recuperar o sistema adutor que já está quase pronto. Sobre os dois poços, um será no Rincão e outro no bairro Aeroporto, num investimento de aproximadamente R$ 17 milhões.

Ainda segundo assessoria da CAERN, o trabalho para recuperar o principal poço da companhia em Mossoró, o P11, está em andamento. Estão confiantes de que a ruptura que apareceu dentro do poço, será restaurada e o poço voltar a produzir água. Atualmente são 19 poços em produção na região de Mossoró, complementado com água da Adutora Jerônimo Rosado.

Na reunião, ainda foram debatidos pontos relacionados à Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Mossoró (AGRM) e criação de um Fundo de Saneamento para o Município. “Discutimos sobre a Agência Reguladora, que nós constituímos ainda no final de 2022, e acredito que, em breve, com essa parceria entre Caern, Governo do Estado, vamos ter, de fato, a efetivação da agência, e o Fundo de Saneamento, que vai possibilitar serviços de drenagem, saneamento e recuperação de pavimentação”, comentou Allyson.

O diretor-presidente da Caern, Roberto Linhares, fez uma avaliação positiva da reunião, momento em que foi apresentado à Prefeitura o Plano de Ação montado pela companhia para regularizar os problemas de abastecimento de água registrados com mais intensidade em Mossoró ao longo dos últimos meses. Este mesmo plano de ação foi apresentado a promotora de justiça Anna Ximenes, da Promotoria do Consumidor.

“A gente veio tratar com o parceiro, com o Município de Mossoró, sobre as ações de curto, de médio e de longo prazo que a Caern está desenvolvendo para melhorar o abastecimento de Mossoró, para mudar essa realidade de 50 anos. Foi uma reunião muito boa”, disse, complementando: “A gente viu claramente o interesse da Prefeitura de estar junto nesse momento difícil e dar um alento para a população e dizer, sim, que estão sendo desenvolvidas as ações e vão continuar sendo desenvolvidas para que Mossoró tenha uma situação de abastecimento diferente da que a gente teve há pouco tempo com a quebra do poço P-11. Eu afirmo categoricamente que a parceria Caern e Município vai levar a que o serviço realmente seja melhor prestado para a população”, finalizou Roberto Linhares.

Participaram da reunião, pela Caern, além do diretor-presidente, o superintendente de Operação, Ewerton Siqueira; o gerente da Regional Oeste, José Celino Júnior, e o assessor de Empreendimentos, Fábio Siqueira.

Pela Prefeitura, estiveram presentes a diretora-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Mossoró (AGRM), Carolyne Oliveira; diretor técnico-operacional Cleciano Rebouças e o diretor jurídico Luciano Silva, além dos secretários municipais Thiago Marques (Governo), Kadson Eduardo (Planejamento, Orçamento e Gestão), Rodrigo Lima (Infraestrutura), Miguel Rogério (Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos), consultor-geral, Rodrigo Forte e Renata Albuquerque (diretora-executiva de Gestão e Governança Pública).