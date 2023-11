Prefeitura interrompe trânsito para recuperar Av Rio Branco a partir desta sexta

Uma primeira camada de asfalto já foi colocada. Neste primeiro dia de trabalho, será fechado o trecho da Avenida Rio Branco que que compreende entre a Avenida Augusto Severo, no Centro, com a Rua Coelho Neto. Já no sábado, o trabalho será realizado da Av Augusto Severo até a Av Prudente de Morais. Este trabalho tem continuidade no domingo. Já na próxima segunda-feira, serão feitos os contornos deste trecho. O trabalho está dentro do Programa Mossoró Realiza