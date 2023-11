Licitação para obras de ampliação de cemitérios públicos na zona rural de Mossoró será publicada hoje (3). O anúncio foi feito nesta quinta-feira (2), pelo prefeito Allyson Bezerra. O projeto de ampliação do cemitério do Jucuri e de Santana, ambos na zona rural de Mossoró, conta com abertura de mais uma entrada, ampliação e instalação de portão padronizado, caminho em piso intertravado entre as duas entradas, além de caminho em intertravado para a nova entrada.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, anunciou a ampliação de dois cemitérios públicos localizados nas comunidades rurais de Santana e Jucuri. Os projetos de ampliação estão finalizados e a licitação será publicada nesta sexta-feira (03), no Diário Oficial de Mossoró (DOM).

O projeto de ampliação do cemitério do Jucuri e de Santana conta com abertura de mais uma entrada, ampliação e instalação de portão padronizado, caminho em piso intertravado entre as duas entradas, além de caminho em intertravado para a nova entrada.

“As reformas e reestruturação dos cemitérios de Santana e Jucuri trarão mais comodidade e conforto às famílias, no momento do sepultamento, assim como nas visitas, e também na realização de missas no Dia de Finados”, disse o prefeito.