Prefeitura de Mossoró inicia ações da campanha “Novembro Azul” na próxima terça-feira, 06

A campanha “Novembro Azul” tem o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, que no Brasil é o mais frequente entre os homens depois do câncer de pele. Trata-se do maior movimento em prol da saúde masculina. Em Mossoró, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) intensificará as ações de prevenção à doença. Uma ampla programação foi planejada para atender ao público masculino nas zonas urbana e rural do município. Atividades serão realizadas nos equipamentos públicos, empresas privadas e em outros espaços estratégicos para atender ao público-alvo da campanha.

A Prefeitura de Mossoró iniciará na próxima terça-feira (7) a programação da campanha “Novembro Azul”. A abertura do movimento acontecerá a partir das 8h, no Centro Administrativo da Cidadania Pref. Alcides Belo, no bairro Aeroporto. A mobilização voltada à saúde do homem tem foco na prevenção do câncer de próstata.



“Durante todo o ano as ações de prevenção ao câncer de próstata são desenvolvidas no município. Mas neste mês temático, reforçamos o trabalho com as equipes das unidades básicas de saúde junto à população. É um trabalho intersetorial que fornece ao público orientações, informações e uma série de serviços e atendimentos na área da saúde”, declarou Suiann Costa, coordenadora da Saúde do Homem no município.



O movimento “Novembro Azul” visa conscientizar a população masculina sobre a necessidade de cuidar do seu corpo e também da mente. Além disso, incentiva a prática de exercícios, alimentação equilibrada, parar de fumar, praticar sexo seguro, cuidar da saúde mental. E ainda, a realização periodicamente do exame da próstata, conforme recomendação dos médicos especialistas.



Além da prevenção ao câncer de próstata, as ações mobilizam os homens para os cuidados e prevenção a outras doenças, promovendo saúde e qualidade de vida.



CUIDADOS BÁSICOS:



– Verificação da pressão arterial;

– Hemograma completo;

– Dosagem da glicemia;

– Dosagem do colesterol;

– Testes de urina;

– Atualização da carteira vacinal;

– Verificação do perímetro abdominal e do Índice de Massa Corpórea (IMC).

Quando identificado na fase inicial, o câncer de próstata tem altos índices de cura. O check-up é a melhor forma de prevenir doenças, evitando que sejam tratadas apenas em estágios mais avançados.



PRÓSTATA — A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino, que pesa aproximadamente 20 gramas e se assemelha a uma castanha. Está localizada abaixo da bexiga e sua função é produzir e armazenar o líquido prostático que, junto com o líquido seminal produzido pelas vesículas seminais e os espermatozoides produzidos nos testículos, forma o sêmen.