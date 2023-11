Uern: Campanha Meu Melhor Natal visa arrecadar 3.500 brinquedos para distribuir entre 20 UEIs municipais

“A mudança só vem através da educação”. É dessa forma que a diretora de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida da Uern, Bianca Valente, sintetiza um dos objetivos centrais da edição deste ano da campanha Meu Melhor Natal, lançada no dia 16 deste mês.



A campanha de 2023 tem como meta a arrecadação de pelo menos 3.500 brinquedos, além de livros paradidáticos, para serem distribuídos entre mais de 20 Unidades de Educação Infantil (UEIs) municipais, contemplando comunidades rurais, entidades sociais e de saúde que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social.



Conforme conta Bianca, nos primeiros anos da campanha, eram atendidas apenas escolas próximas ao Campus Central. Já neste ano, a Uern incentiva a participação de todos os campi na arrecadação e nas entregas das doações. Cada campus irá selecionar escolas próximas que atendam crianças entre dois a seis anos de idade.



Bianca Valente ressalta que a campanha tem como um dos objetivos o incentivo à educação junto ao público infantil. “É esse papel de mostrar às crianças que a gente pode possibilitar sonhos e que através da educação que eles conseguirão chegar na universidade”, frisa.



Neste ano, tendo como foco a inclusão, a campanha Meu Melhor Natal promoverá a entrega de brinquedos específicos para crianças com deficiências ou necessidades especiais das instituições selecionadas.



A diretora enfatiza que a campanha recebe doações de todo o público interessado, e não apenas de servidores da Uern.



Através da campanha, acrescenta, não apenas as crianças são beneficiadas, mas também as pessoas que participam como doadoras. “A gente pensa que a gente está doando, mas é a gente que recebe”, ressalta.



A arrecadação dos brinquedos segue até o dia 30 de novembro. Os postos de arrecadação estarão dispostos em todas as unidades da Uern, na TCM Telecom, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-Mossoró) e no Partage Shopping. Já as entregas das doações acontecerão entre os dias 4 e 14 de dezembro.