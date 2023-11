Mossoró terá ônibus gratuito para estudantes que vão fazer o Enem; confira os horários das linhas. A operação acontecerá nas duas datas da seleção, próximos domingos, dias 5 e 12 de novembro. O funcionamento grátis do serviço é resultado de parceria entre a concessionária do transporte coletivo, Cidade do Sol, e a Prefeitura de Mossoró. As linhas Vingt Rosado, Nova Vida, Sumaré, Belo Horizonte/Bom Jesus, Shopping/Macarrão, além da Nova Mossoró, Planalto e Odete Rosado partirão dos bairros, com destino aos locais de prova, às 11h30. O retorno ocorrerá às 19h10. Já a linha Abolições/Santa Delmira/Redenção sairá dos bairros às 11h e retornará às 19h10.

O transporte coletivo de Mossoró funcionará em esquema especial, com ônibus gratuito, para atender aos candidatos que farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A operação é válida para as duas datas da seleção, próximos domingos (5 e 12).

O funcionamento grátis do serviço é resultado de parceria entre a concessionária do transporte coletivo, Cidade do Sol, e a Prefeitura de Mossoró.

As linhas Vingt Rosado, Nova Vida, Sumaré, Belo Horizonte/Bom Jesus, Shopping/Macarrão, além da Nova Mossoró, Planalto e Odete Rosado partirão dos bairros, com destino aos locais de prova, às 11h30. O retorno ocorrerá às 19h10.

Já a linha Abolições/Santa Delmira/Redenção sairá do bairro às 11h e retornará às 19h10.

O quadro de horário especial foi montado, com base nos horários das provas do Enem, pela Cidade do Sol e a Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem).

“Milhares de estudantes participam do Enem e precisam se deslocar de suas casas até seus locais de provas, e a parceria com a prefeitura se torna decisiva para que eles tenham, acesso gratuito ao ônibus, de modo que o maior número de estudantes possa ir fazer suas provas”, avalia Waldemar Araújo, diretor da Cidade do Sol.

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, destaca a importância da gratuidade do serviço o acesso dos candidatos aos locais de provas em Mossoró.

“Nós estamos autorizando a gratuidade, passagem grátis para todos os estudantes. O Enem é o pontapé inicial para o ingresso na universidade e ao ensino superior. Estamos facilitando o acesso do estudante ao seu local de prova, de forma segura e gratuita”, anunciou.

O quadro de horários e linhas disponíveis para os dias de realização das provas do Enem estão disponíveis nas redes sociais da Cidade do Sol e da Prefeitura de Mossoró.

Enem

Próximo domingo, as provas começarão às 13h30, pelo horário oficial de Brasília, e terminarão às 19h. Nesse dia, os candidatos farão as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação.

No domingo seguinte (12), serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e Matemática. As avalições terminarão às 18h30, e os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h.