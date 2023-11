MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 06/11/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ

BRs que cortam Mossoró estão entre os pontos com maior número de acidentes graves no Brasil e PRF faz trabalho preventivo

“Ocorreu tudo conforme planejado e esperado", diz comando da PM sobre Enem 2023

Prefeitura municipal garante ônibus gratuito para os locais de provas do Enem em Mossoró

Redação do Enem do 2023 aborda mulheres e invisibilidade do trabalho de cuidar

Primeiro dia de provas do ENEM teve abstenção de 28,1% no País e ministro celebra quase 4 milhões de inscrições no certame

Febre aftosa: Prefeitura dará continuidade nesta semana a vacinação em 40 comunidades

Campanha “Novembro Azul” começa nesta terça-feira, com várias ações desenvolvidas pela Secretaria de Saúde e entidades parceiras

“Mossoró Cidade Educação”: climatização chega à UEI Alice Dias, no Vingt Rosado

Interdição da Avenida Rio Branco para obras segue até esta terça feira para obras de restauração do asfalto

ESTADO

Recursos destinados pelo mandato do ex-senador Jean Paul Terra Prates, de 2019 a 2023 fortalecem o Sistema Único de Saúde do Rio Grande do Norte

Governo do RN trabalha para seguir exemplo da Paraíba e Pernambuco, aumentando alíquota de 18% para 20% do ICMS dos combustíveis

Governo federal investe 25 milhões para estudos e projetos de segunda hídrica no RN

Governo do RN lança nesta segunda-feira a 1 Feira Potiguar da Agricultura familiar e economia solidária

POLÍCIA

Mulher morre após cair de bicicleta e cortar a veia femoral com garrafa que carregava na cintura

Carreta vira e motorista morre no trevo de acesso a Triunfo Potiguar

Colisão entre motocicleta e caminhão deixa uma pessoa morta na BR 110, em Areia Branca

Corpo de Bombeiros encontra corpo do homem que estava desaparecido na Barragem de Santa Cruz em Apodi

NACIONAL

Com energia privatizada, apagão atinge São Paulo por mais de 53 horas; retorno da energia no Centro de São Paulo foi comemorada com panelaço

Delegação Brasileira volta do Pan de Santiago com 66 ouros, 73 pratas e 66 bronzes; recorde de medalhes na competição

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO (Resumo)

Em 30 dias de guerra, número de mortos já passa de 10 mil na Faixa de Gaza e em Israel, sendo que aproximadamente 4 mil vítimas são crianças. Protestos com mais de 1 milhão em Jacarta, Sidney e até em Israel pedem o fim daquilo que eles classificam como genocídio; No Confronto, terroristas do Hamas voltam a atacar o Centro de Israel, que revida cortando serviços de energia e comunicações e com mais bombardeios na Faixa de Gaza. Cresce a possibilidade da guerra se espalhar pelo oriente médio, com a chegada de navio nuclear americano a costa de Israel.