Projeto “Seis & Meia” recebe os Golden Boys nesta terça (7) no Dix-Huit Rosado. A programação, que é apoiada pela Prefeitura de Mossoró, terá início às 18h30. Também sobe ao palco do teatro nesta edição o cantor mossoroense Netinho Santos. “É um momento ímpar. Entre várias cidades por onde o projeto já passou, Mossoró se destaca pelo apoio e reconhecimento do município com a proposta das apresentações. É importante demais o município receber projetos como o Seis & Meia, trazendo bons artistas, artistas de qualidade ao nosso teatro”, destacou Igor Ferradaes, secretário municipal de Cultura.

Com apoio da Prefeitura de Mossoró, Projeto “Seis & Meia” segue abrilhantando o Teatro Municipal Dix-huit Rosado. Nesta terça-feira (7), a partir das 18h30, o público vai se emocionar com o melhor da Jovem Guarda com os Golden Boys, cantando seus maiores sucessos. O momento especial contará com a apresentação musical do mossoroense Netinho Santos.

O projeto “Seis & Meia” acontece há 28 anos. Mossoró entra para a história do projeto com forte apoio da Prefeitura de Mossoró.

Com a volta do projeto, Mossoró já recebeu o cantor e compositor Paulinho Moska e a carioca Isabella Taviani, com shows de sucesso, em voz e violão. Na abertura do projeto, cantores mossoroenses dão show e mostram seus talentos no palco do teatro municipal, berço da cultura mossoroense.

Os ingressos populares para o show dos Golden Boys estão disponíveis nas Lojas Debyman ou no site Outgo (Clique aqui). O Teatro Municipal Dix-huit Rosado fica localizado na avenida Rio Branco, no Corredor Cultural, no bairro Centro.