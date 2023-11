George Soares busca em Portugal inovações para fortalecer o cooperativismo no RN. O parlamentar participou de atividades relacionadas a diversos temas com o objetivo de promover as ações da Casa Legislativa para impulsionar o cooperativismo e o fortalecimento da economia potiguar. Na 2ª Cimeira das Cooperativas dos Países de Língua Portuguesa, George compartilhou experiências bem-sucedidas e informações com autoridades e especialistas de diversos países.

Em busca de novas parcerias e experiências de sucesso, o deputado estadual George Soares (PV) presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, cumpriu agenda em terras portuguesas especializadas no setor.

O parlamentar participou de atividades relacionadas a diversos temas com o objetivo de promover as ações da Casa Legislativa para impulsionar o cooperativismo e o fortalecimento da economia potiguar.

Na 2ª Cimeira das Cooperativas dos Países de Língua Portuguesa, George compartilhou experiências bem-sucedidas e informações com autoridades e especialistas de diversos países. A cooperação internacional no campo do cooperativismo foi o destaque deste encontro.

Na Universidade Católica Portuguesa, foi sugerida a celebração de um convênio entre a Escola da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e a instituição portuguesa. Na Embaixada do Brasil em Lisboa, uma vitória importante foi conquistada: voos diários partirão de Lisboa com destino a Natal, abrindo portas para promover o turismo do RN e fortalecer conexões comerciais com Portugal.

“A chegada mais fácil de turistas portugueses ao Rio Grande do Norte, aumentará o número de visitantes estrangeiros ao nosso Estado. Esses turistas gastarão dinheiro em hotéis, restaurantes, passeios e farão a nossa economia girar. Voos diários também facilitam o intercâmbio cultural e educacional entre os dois países,” destacou.

O parlamentar visitou as cidades de Cascais e Pombal, conhecendo a sede da WEX Educação Executiva. Além disso, foi recebido pelos vereadores e prefeito da cidade de Pombal, fortalecendo as relações institucionais. Uma visita à sede do Parlamento Nacional Português permitiu a George aprofundar seu conhecimento sobre a história e o funcionamento da Casa Legislativa que mantém relações institucionais com o Brasil. Divaneide Basílio (PT), Francisco do PT e Isolda Dantas (PT) também participaram das reuniões.