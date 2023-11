Prefeitura avança com pavimentação no Conjunto Novo através do programa “Mais Calçamento”

A gestão municipal avança com pavimentação a paralelepípedo de ruas do Conjunto Antônio do Rosário (Conjunto Novo), zona Leste da cidade. A obra proporcionará mais conforto e segurança para os moradores, além de facilitar o acesso aos serviços públicos e ao comércio local. Essa conquista reflete o comprometimento da administração municipal em melhorar a qualidade de vida da população e promover o desenvolvimento do bairro. Na rua Professora Maria Amélia Gurgel a obra segue em ritmo acelerado.



Com as ruas pavimentadas, os moradores poderão desfrutar de uma infraestrutura adequada, valorizando seus imóveis e promovendo uma maior integração social. Essa melhoria no Conjunto Novo é apenas o primeiro passo para a transformação de toda a região, que certamente avançará em outras áreas como iluminação pública e acessibilidade. A pavimentação a paralelepípedo mostra o quanto é importante investir em infraestrutura urbana, melhorando as condições de vida da população e estimulando o desenvolvimento econômico e social. A população reconhece e agradece à Prefeitura de Mossoró pelo trabalho desenvolvido.



“Primeiro, quero agradecer ao nosso prefeito Allyson, que na campanha ele passou aqui e prometeu melhoria para o nosso bairro, e está cumprindo. Antes de ele ser prefeito, se reuniu com alguns moradores daqui. E hoje está aí o nosso agradecimento a ele pela benfeitoria no nosso bairro. Tenho plena consciência que outras coisas melhores virão porque ele prometeu e está cumprindo com a palavra”, agradeceu Natanael Rodrigues, que mora na comunidade há mais de sete anos.