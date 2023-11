Governo prorroga pela segunda vez o prazo para que estados emitam a nova Carteira de Identidade Nacional

O novo documento tem QR Code e usa o CPF como número único de identificação. A mudança no prazo atende um pedido dos estados. Até o momento, segundo o Ministério da Gestão e Inovação, 2 milhões de novas carteiras de identidade foram emitidas. O documento unifica o registro geral (RG) em todas as unidades da federação por meio do Cadastro de Pessoas Físicas. O governo estendeu a data para 11 de janeiro de 2024.